  • Alwasat News
Atwasat

البصل للتخلص من الشعر الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 08:14 صباحا
البصل للتخلص من الشعر الأبيض
خلطة منزلية للتخلص من الشعر الأبيض دون استخدام مواد كيميائية (الإنترنت)
alwasat radio

نُقدِّم إليكِ طريقة طبيعية تخلصكِ من مشكلة الشعر الأبيض نهائيا عن طريق استخدام عصير البصل الغني بمكونات الكبريت التي تحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحسن إنتاج أنسجة الكولاجين الذي يعمل على منع تساقط الشعر وتقصفه.

كما يحتوي البصل على خصائص مضادة للبكتيريا، تمنع نمو البكتيريا والفطريات على فروة الرأس، مما يقلل من فرص خسارة الشعر بسبب هذه العدوى.

تعرفِ على طريقة استخدامه في القضاء على الشيب وإيقافه، وفقا لموقع «MBC».

بالفيديو: منظف الماء والملح لبشرة نضرة

- قطعي بصلتين بعد تقشيرهما، ثم اطحني البصل، واستخلصي منه العصير.

- استخدمي هذا العصير بواسطة قطنة على فروة رأسكِ، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وكرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع على الأقل، للحصول على نتائج أفضل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات
أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت
بين الكتابة والصورة: دار كريستا تستضيف ذاكرة الحياة عبر ألبوم ليبيا

بين الكتابة والصورة: دار كريستا تستضيف ذاكرة الحياة عبر ألبوم ليبيا
الفنانة خلود الجابري من الواقعية الى الرمزية

الفنانة خلود الجابري من الواقعية الى الرمزية
باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي حتى 2028

باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبلي حتى 2028
شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة محرز

شاهد.. الأهلي السعودي يفوز في أول مباراة بالدوري بفضل ثلاثية فيرمينو وبمشاركة ...
عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة الجديدة

عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة ...
الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى

الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي

نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي
دمار نحو 1000 مبنى في حرائق هاواي.. والخسائر بمليارات الدولارات

دمار نحو 1000 مبنى في حرائق هاواي.. والخسائر بمليارات الدولارات
مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: منظف الماء والملح لبشرة نضرة
بالفيديو: منظف الماء والملح لبشرة نضرة
زبدة الشيا للعناية بشعرك
زبدة الشيا للعناية بشعرك
بالفيديو : تصغير الأنف بدون عمليات
بالفيديو : تصغير الأنف بدون عمليات
نرمين الفقي بإطلالة عروس البحر من توقيع نور فتح الله
نرمين الفقي بإطلالة عروس البحر من توقيع نور فتح الله
الخيار والشوفان لتقشير الجسم
الخيار والشوفان لتقشير الجسم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كريم طبيعي منزلي لتقليل تجاعيد العين
كريم طبيعي منزلي لتقليل تجاعيد العين...
درة بتوقيع «Dolce & Gabbana» في تونس
درة بتوقيع «Dolce & Gabbana» في تونس...
تفاصيل اطلالة ليلي علوى الشبابية البيضاء
تفاصيل اطلالة ليلي علوى الشبابية البيضاء...
الثلج وخل التفاح لتصغير الأنف
الثلج وخل التفاح لتصغير الأنف...
خل التفاح والزبادي لعلاج تساقط الشعر
خل التفاح والزبادي لعلاج تساقط الشعر...
المزيد
البصل للتخلص من الشعر الأبيض
البصل للتخلص من الشعر الأبيض...
5 نصائح للعناية بالبشرة في الصيف
5 نصائح للعناية بالبشرة في الصيف...
ماسكرا شفافة من صنع يديك
ماسكرا شفافة من صنع يديك...
الخيار والشوفان لتقشير الجسم
الخيار والشوفان لتقشير الجسم...
نرمين الفقي بإطلالة عروس البحر من توقيع نور فتح الله
نرمين الفقي بإطلالة عروس البحر من توقيع نور فتح الله...
المزيد