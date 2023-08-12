البصل للتخلص من الشعر الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليكِ طريقة طبيعية تخلصكِ من مشكلة الشعر الأبيض نهائيا عن طريق استخدام عصير البصل الغني بمكونات الكبريت التي تحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحسن إنتاج أنسجة الكولاجين الذي يعمل على منع تساقط الشعر وتقصفه.

كما يحتوي البصل على خصائص مضادة للبكتيريا، تمنع نمو البكتيريا والفطريات على فروة الرأس، مما يقلل من فرص خسارة الشعر بسبب هذه العدوى.

تعرفِ على طريقة استخدامه في القضاء على الشيب وإيقافه، وفقا لموقع «MBC».

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- قطعي بصلتين بعد تقشيرهما، ثم اطحني البصل، واستخلصي منه العصير.

- استخدمي هذا العصير بواسطة قطنة على فروة رأسكِ، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، وكرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع على الأقل، للحصول على نتائج أفضل.