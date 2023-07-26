زيت الأفوكادو والسمسم لتحضير «TAN OIL» طبيعي

القاهرة - بوابة الوسط

استعدادات السفر في فصل الصيف تشمل بشكل أساسي شراء «تان أويل»، أو زيوت الإسمرار التي تساعد في إكساب البشرة لونا برونزيا. اليوم، نقدم إليكِ طرقا طبيعية يمكنك الاعتماد عليها، لتحضير «TAN OIL» طبيعي. تعرفِ عليها معنا وفقا لموقع «هن».

إذا كنت تبحثين عن «تان أويل» معطر جيدا، ويمنحك لونا أغمق بشكل طبيعي، عليكِ اتباع الوصفة التالية:

المكونات وطريقة التطبيق

زيت جوز الهند

زيت الجوز (عين الجمل)

زيت الأفوكادو

زيت السمسم

الزيوت العطرية (الفانيليا)

- ضعي كوبا من زيت جوز الهند في وعاء نظيف، واضيفي إليه 8 ملاعق صغيرة من زيوت الجوز والأفوكادو والسمسم.

- اضيفي بضع قطرات من زيوت جوز الهند والفانيليا الأساسية، واخلطي المكونات، واحفظيها في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.