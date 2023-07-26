زيت الأفوكادو والسمسم لتحضير «TAN OIL» طبيعي...

استعدادات السفر في فصل الصيف تشمل بشكل أساسي شراء «تان أويل»، أو زيوت الإسمرار التي تساعد في إكساب البشرة لونا برونزيا. اليوم، نقدم إليكِ طرقا طبيعية يمكنك الاعتماد عليها، لتحضير «TAN OIL» طبيعي. تعرفِ عليها معنا وفقا لموقع «هن».
إذا كنت تبحثين عن «تان أويل» معطر جيدا، ويمنحك لونا أغمق بشكل طبيعي، عليكِ اتباع الوصفة التالية:
المكونات وطريقة التطبيق
زيت جوز الهند
زيت الجوز (عين الجمل)
زيت الأفوكادو
زيت السمسم
الزيوت العطرية (الفانيليا)
- ضعي كوبا من زيت جوز الهند في وعاء نظيف، واضيفي إليه 8 ملاعق صغيرة من زيوت الجوز والأفوكادو والسمسم.
- اضيفي بضع قطرات من زيوت جوز الهند والفانيليا الأساسية، واخلطي المكونات، واحفظيها في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.
تان أويل للجلد الجاف
يمكنك بالإضافة إلى صنع «تان أويل»، صنع كذلك زيت لعلاج جفاف البشرة. لن يحمي هذا الزيت بشرتك في أثناء التان فقط، بل سيعزز التجربة، ويزيل الجفاف أيضا عند استخدامه بانتظام.
المكونات وطريقة التطبيق
زيت الأفوكادو
زيت الجوز
زيت بذرة القمح
زيت السمسم
زيت آذريون
زيوت الباتشول العطرية.
- تسكب 8 ملاعق كبيرة من زيوت الأفوكادو والجوز وجنين القمح والسمسم في وعاء به غطاء محكم الإغلاق، لأنه يساعد على المزج.
- يرج الخليط جيدا.
- للحصول على أفضل النتائج، يضاف زيت الباتشول الأساسي في النهاية، للحصول على رائحة جيدة، ويحفظ الخليط في وعاء محكم الإغلاق.
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