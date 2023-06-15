مع التقدم في العمر.. نصائح خبراء تجميل للحفاظ على ابتسامة صحية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يؤكد خبراء تجميل أن علامات الشيخوخة والتقدم في العمر لا تقتصر فقط على الظهور حول العينين أو في الخطوط الرفيعة بالوجه، لكن يمكن أن تظهر تلك العلامات بوضوح في الأسنان والابتسامة.

وتؤكد اختصاصية التجميل، فيكتوريا فيتسمان، كما نقل موقع «مايند بودي جرين»، أن الابتسامة هي أول من يحمل علامات التقدم في العمر، وهي أول المناطق بالجسم التي تصاب بالشيخوخة.

وأضافت: «الفم والأسنان هما أول من يحمل عبء القوة التي تأتي مع التقدم في العمر، فكر في التغيرات التي تشعر بها عند مضغ الطعام أو التحدث أو التعبير بشكل عام».

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شيخوخة الأسنان

وهناك عديد العلامات التي تعكس إصابة الأسنان بالشيخوخة، منها الأسنان الباهتة أو التغير في لون الأسنان، أو الخطوط الرفيعة التي تحيط بالشفاه.

وهناك علامات أخرى أكثر إثارة للقلق، بينها التشقق والكسور الدقيقة التي تصيب الأسنان. لهذا ينصح خبراء التجميل باتباع ثلاث نصائح بسيطة تمنع ظهور علامات الشيخوخة على الأسنان، وأولها الحفاظ على نظافة الفم.

تؤكد خبيرة التجميل فيتسمان أن «الصحة هي الأساس للجمال الحقيقي. لهذا فإن الابتسامة الصحية تعني ابتسامة جميلة، وليس العكس»، مشددة على أن إعطاء الأولوية لنظافة الفم سيؤدي بنهاية الأمر إلى ابتسامة أقوى وأكثر صحة وبياضا، وستبدو أصغر من العمر الحقيقي للشخص.

تجنب تفريش الأسنان بعد الأكل

النصيحة الثانية هي الابتعاد عن تفريش الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة. وتنصح فيتسمان بالانتظار بعض الوقت قبل تفريش الأسنان بالفرشاة فور الانتهاء من تناول الطعام أو المشروبات مثل الشاي والقهوة، وذلك لاحتوائها على عناصر حمضية، وتلك العناصر ستضر بمكونات الأسنان، ولهذا من الأفضل شطف الفم بالماء فقط والانتظار قبل استخدام معجون الأسنان.

النصيحة الثالثة هي الاستثمار في منتجات حماية اللثة. من أهم علامات الشيخوخة هو تراجع خط اللثة عن الأسنان بسبب تعرضها للتآكل. ولهذا من الأفضل استخدام المنتجات المختلفة لحماية اللثة، واستخدام فرشاة تنظيف ناعمة، وتجنب تنظيف الأسنان بقوة.