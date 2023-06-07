السعودي محمد آشي أول مصمم خليجي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصمم الأزياء السعودي محمد آشي، انضمامه إلى اتحاد الأزياء الراقية «هوت كوتور» الفرنسي، ليصبح بذلك أول مصمم أزياء من دولة خليجية ينضم إلى هذا الاتحاد المرموق.

وسيُقام في السادس يوليو أول عرض أزياء لماركته «آشي استوديو» ضمن العروض الرسمية لأسبوع الموضة في باريس بحسب «فرانس برس».

طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب

وقال آشي في بيان «إن هذا التطور هو أهم ما حصل في مسيرتي، مضيفا هذا التقدير مؤثر جدا ويوفر لي فرصة لمشاركة ما أنا عليه مع الجمهور».

وسبق لآشي أن وقع تصاميم لنجمات كثيرات على السجادة الحمراء، بينهن «ديبيكا بادوكون» و«بيونسيه و«ليدي غاغا».

2007 إطلاق ماركته

وأطلق آشي ماركته للأزياء في العاصمة اللبنانية بيروت العام 2007 ثم نقل مقر عمله إلى باريس العام 2018.

وفي مقابلة سابقة له أشار إلى أنه لم يتطرق إلى جنسيته مطلقا، ويرجع الأمر جزئيا إلى الخجل إذ لا يزال آشي يفضل عدم التقاط صور شخصية له، لكن الأمر يعود أيضا إلى حقيقة أن ارتداء الملابس على الموضة الغربية كان من المحظورات إلى حد كبير في الأماكن العامة.

وقال «في تسعينيات القرن العشرين، كنت مصمم اللأزياء السعودي الوحيد. لكنني لم أقل يوما إنني سعودي. أردت أن تكون الملابس في الواجهة وليس أنا».

ومع حملة الانفتاح الاجتماعي الكبيرة التي تشهدها السعودية، حاز آشي الترحيب والتقدير في بلاده كمستشار لهيئة الأزياء الحكومية الوليدة التي أُنشئت العام 2020 للمساعدة في تطوير مجال محلي للأزياء.

وأضاف «إنها (السلطات السعودية) تقدم منحا دراسية للناس لشيء كان محظورا عندما كنت أنشأ. إنها لحظة مميزة».