طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب

القاهرة - بوابة الوسط

تعد القبعة من قطع الإكسسوارات الأساسية في موسم الصيف، خاصة في أثناء السفر، حيث تساعد على تقليل وصول أشعة الشمس للوجه، بالإضافة إلى أنها تضيف لمسة عصرية لإطلالة المرأة. لكن كيف يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف؟.. شاهدي مجموعة من الأفكار معنا، وفقا لموقع «الجميلة».

القبعة أسفل الحجاب

من أبرز طرق تنسيق قبعات البيسبول الرائجة هي اعتمادها أسفل الحجاب، بحيث تظهر القبعة من الجزء الأمامي فقط، ويكون الحجاب في الجزء الخلفي بلون متناسق معها.

القبعة بلون الحجاب نفسه

ارتدت إحدى عارضات الأزياء القبعة السوداء بلون الحجاب نفسه (الأسود)، لتبدو الإطلالة متناغمة وأنيقة، ونسقتهما مع أزياء منقوشة بالأسود.

القبعة فوق الحجاب

أيضا يمكن اعتماد قبعة البيسبول فوق الحجاب بالشكل التقليدي، ويفضل أن تكون القبعة بلون الحجاب نفسه أو بلون متقارب منه.

قبعة الصياد مع الحجاب

برزت صيحة قبعة الصياد بقوة هذا الموسم، ويسهل اعتمادها مع الحجاب التقليدي بألوان مناسبة معه، فمع الحجاب الفاتح اختاري قبعة فاتحة.

يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)

يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)

يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)