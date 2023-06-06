  • Alwasat News
Atwasat

طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 02:33 مساء
طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب
يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)
alwasat radio

تعد القبعة من قطع الإكسسوارات الأساسية في موسم الصيف، خاصة في أثناء السفر، حيث تساعد على تقليل وصول أشعة الشمس للوجه، بالإضافة إلى أنها تضيف لمسة عصرية لإطلالة المرأة. لكن كيف يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف؟.. شاهدي مجموعة من الأفكار معنا، وفقا لموقع «الجميلة».

القبعة أسفل الحجاب
من أبرز طرق تنسيق قبعات البيسبول الرائجة هي اعتمادها أسفل الحجاب، بحيث تظهر القبعة من الجزء الأمامي فقط، ويكون الحجاب في الجزء الخلفي بلون متناسق معها.

القبعة بلون الحجاب نفسه
ارتدت إحدى عارضات الأزياء القبعة السوداء بلون الحجاب نفسه (الأسود)، لتبدو الإطلالة متناغمة وأنيقة، ونسقتهما مع أزياء منقوشة بالأسود.

القبعة فوق الحجاب
أيضا يمكن اعتماد قبعة البيسبول فوق الحجاب بالشكل التقليدي، ويفضل أن تكون القبعة بلون الحجاب نفسه أو بلون متقارب منه.

قبعة الصياد مع الحجاب
برزت صيحة قبعة الصياد بقوة هذا الموسم، ويسهل اعتمادها مع الحجاب التقليدي بألوان مناسبة معه، فمع الحجاب الفاتح اختاري قبعة فاتحة.

يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)
يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)
يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)
يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)
يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)
يمكن للمحجبة تنسيق القبعات في إطلالاتها خلال موسم الصيف.. تعرفي على الطريقة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي

صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر
شرائح الطماطم للتخلص من انتفاخ العيون
شرائح الطماطم للتخلص من انتفاخ العيون
خلطات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
خلطات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان
درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان
زبدة الشيا والبنجر لشفاه وردية
زبدة الشيا والبنجر لشفاه وردية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا...
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة...
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا...
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد...
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في ......
المزيد
طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب
طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب...
أدخلي الزبيب الأسود في روتين العناية بشعرك
أدخلي الزبيب الأسود في روتين العناية بشعرك...
مقشرات منزلية للتخلص من السيلوليت
مقشرات منزلية للتخلص من السيلوليت...
زبدة الشيا والبنجر لشفاه وردية
زبدة الشيا والبنجر لشفاه وردية...
درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان
درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان...
المزيد