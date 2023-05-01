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زيت القرنفل والجوجوبا لرموش كثيفة وقوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 02:32 مساء
زيت القرنفل والجوجوبا لرموش كثيفة وقوية
وصفات منزلية سهلة التطبيق للعناية بجمال رموشك (الإنترنت)
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تحتاج الرموش مثلها مثل أي جزء من الجسم، إلى عناية خاصة ومستمرة، حيث إن العناية بالرموش تعتبر جزءا مهما وأساسيا في جمال المرأة الخارجي.

كما أن للرموش الطويلة سحرا خاصا وانعكاسا أساسيا على جمال المرأة العربية، ولكن مع الاستخدام المستمر لمنتجات الجمال مثل الماسكرا، والتي تساعد على ضعف الرموش وتكسيرها مع كثرة الاستخدام، ولكن مع تطبيق بعض العناية الخاصة باستخدام المنتجات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على رموش طويلة وكثيفة.

واليوم نقدم إليك وصفات منزلية سهلة التطبيق للعناية بجمال رموشك تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».
زيت اللوز وعصير الليمون للتخلص من الهالات السوداء

خلطات زيت القرنفل
يُستخدم زيت القرنفل من أجل عديد الوصفات الخاصة بالشعر والبشرة، وحيث يمكن تطبيقه على الرموش أيضا، حيث يحتوي على مجموعة من الأحماض والتي هي السبب في تغذية الرموش وتقويتها، حيث تساعد أيضا في حصولها على اللون الغامق لها، ويتم تطبيقه من خلال:
- يمكنك وضع القليل من زيت القرنفل الدافئ على علبة من الماسكرا الفارغة، أو وضع قطعة من القطن في زيت القرنفل وتطبيقها على الرموش.
- ثم يترك طوال الليل، والقيام بغسله في الصباح بالماء الفاتر.
- قومي بتكرار هذه الوصفة كل يوم بمدة لا تقل عن شهر وسوف تحصلين على نتائج مذهلة.

الألوفيرا للرموش الطويلة والكثيفة
- تعتبر الألوفيرا من أفضل الوصفات التي تمتاز بتطويل الرموش وتكثيفها، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات، والعناصر الغذائية التي تعمل على تحفيز نمو الرموش من الجذور، إضافة إلى الحصول على الترطيب المناسب والمستمر، من خلال الطريقة التالية:
ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
ملعقة صغيرة من شراب البابونج.
طريقة التحضير
- قومي بخلط كافة المكونات المذكورة في الأعلى مع بعضها البعض.
- وضعيهم جميعا بعد خلطها في علبة ماسكارا فارغة، ثم قومي بتطبيقها على الرموش.
- اتركي الخليط لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ جيدا.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم، واستمري في التطبيق لمدة لا تقل عن عدة أشهر.
- ومن خلال طريقة أخرى يمكنك وضع القليل من جل الألوفيرا في علبة ماسكارا فارغة، ثم قومي بتطبيقها على الرموش، قبل الذهاب إلى النوم، واتركيها طوال الليل، وقومي في الصباح بغسلها بماء دافئ.

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