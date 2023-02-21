طريقة إزالة الأظافر «الأكريليك» في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ من محبي الأظافر «الأكريليك» و تعتمدين عليها كثيرا من أجل مظهر جذاب ليديك عليكِ أن تعرفي الطريقة الصحيحة لإزالتها بشكل لا يضر أظافرك ويتركها صحية دون إتلافها، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «الجميلة».

قص وصلات الأظافر

- ابدئي باستخدام مقص أظافر «الأكريليك» لقص أي من وصلات الأظافر وطبقاتها التي تمتد إلى ما بعد أظافرك الطبيعية. يساعد قص المنتج الزائد على تسريع عملية الإزالة وتقليل الضرر.

البرد

- قومي ببرد الطبقة العلوية من «الأكريليك» باستخدام مبرد أظافر خشن ابردي طلاء الأكريليك لتخفيف الأكريليك وخدش السطح قليلا. تعتبر هذه الخدوش مهمة، لأنها تعمل كقنوات، مما يساعد الأسيتون الذي ستقوم بتطبيقه بعد ذلك على الامتصاص بسرعة أكبر.

ضعي زيت للبشرة:

- قبل إزالة طبقة «الأكريليك» من أظافرك، تحتاجين الكثير والكثير من الترطيب حيث يستخدم يعتبر الأسيتون القوي جدا على البشرة، لذا يجب التأكد من وضع زيت بشرة حول محيط الظفر. على البشرة وحتى تحت الظفر على أطراف أصابعك.

مرحلة النقع

- حددي إذا كان لديك طلاء عادي أو جل فوق الأكريليك.. لأنه إذا كان لديك طلاء عادي، يمكنك البدء في عملية النقع على الفور إذا كان لديك طلاء جل فوق الأكريليك . فيجب أولا كسر الطبقة العلوية أو طبقة طلاء نهائية من طلاء الجل ثم تبدأ في النقع.

- اغمسي كرة قطنية في أسيتون نقي بنسبة 100٪ ثم ضع القطن على سطح الظفر. ولف كل ظفر بورق ألمونيوم مما يمنع الأسيتون من التبخر بسرعة مع الاحتفاظ بحرارة الجسم مما يتسبب في عمل الأسيتون بشكل أسرع. تأكد من ترك كل ظفر ملفوفا لمدة 20 دقيقة على الأقل للسماح الأسيتون بالتحلل الكامل.

إزالة الأظافر «الأكريليك» برفق

- فكي ورق الألمونيوم وستجدين أن الأكريليك أصبح مرنا وناعما. ثم باستخدام عود خشبي صغير ابدئي بإزالة الطفر برفق من الداخل للخارج. إذا كان لا يزال جامدا لفه بورق الألمنيوم مرة أخرى ثم أزيلي أي بواقي «الأكريليك» متبقية برفق.