الليمون والألوفيرا لتقشير البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

يقول خبراء التجميل إن تقشير البشرة يخلصها من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطحها، وهي عملية ضرورية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

وأفضل وقت لتقشير البشرة هو الصباح، لأن الجلد يجدد خلاياه خلال فترة النوم، ويمكن استخدام مقشّر البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، كما يجب اختيار الأنواع ذات الحبيبات الناعمة وتجنب الأنواع ذات الحبيبات الكبيرة والخشنة حتى لا تؤذي خلايا البشرة وتسبّب لها التهيج والحساسية، وفق «موضوع».

خلطة الليمون والسكر:

- تعد من الخلطات المنزلية الفعالة في تقشير البشرة، لاحتوائها على خصائص تشد البشرة، وتخلصها من خلايا الجلد الميتة، وتستخدم من خلال مزج عصير نصف حبة ليمون مع نصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم تطبيق المزيج على البشرة وفركها بحركة دائرية لمدة خمس دقائق قبل شطفها بالماء البارد، وللحصول على نتائج مرضية ينصح بتكرار الخلطة بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.