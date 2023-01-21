  • Alwasat News
Atwasat

الليمون والألوفيرا لتقشير البشرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 04:13 مساء
الليمون والألوفيرا لتقشير البشرة
خلطات منزلية فعالة دون مواد كيميائية للعناية ببشرتك (الإنترنت)
alwasat radio

يقول خبراء التجميل إن تقشير البشرة يخلصها من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطحها، وهي عملية ضرورية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

وأفضل وقت لتقشير البشرة هو الصباح، لأن الجلد يجدد خلاياه خلال فترة النوم، ويمكن استخدام مقشّر البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، كما يجب اختيار الأنواع ذات الحبيبات الناعمة وتجنب الأنواع ذات الحبيبات الكبيرة والخشنة حتى لا تؤذي خلايا البشرة وتسبّب لها التهيج والحساسية، وفق «موضوع».

خلطة الليمون والسكر:
- تعد من الخلطات المنزلية الفعالة في تقشير البشرة، لاحتوائها على خصائص تشد البشرة، وتخلصها من خلايا الجلد الميتة، وتستخدم من خلال مزج عصير نصف حبة ليمون مع نصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم تطبيق المزيج على البشرة وفركها بحركة دائرية لمدة خمس دقائق قبل شطفها بالماء البارد، وللحصول على نتائج مرضية ينصح بتكرار الخلطة بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.

الألوفيرا:
- يحتوي على خصائص مهدئة ومرطبة للبشرة، ويستخدم من خلال مزج ملعقتي طعام من هلام الصبار الطازج مع كمية قليلة من زيت فيتامين (E)، وتطبيق المزيج على البشرة وتركه حتى يجف ثم غسله بالماء الدافئ، وللحصول على نتائج مرضية ينصح بتكرار الوصفة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميا لمدة أسبوع على الأقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها

السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
حقيقة زياش وبرشلونة: اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني

حقيقة زياش وبرشلونة: اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في الدوري الإسباني

برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في ...
الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة

الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
باتيلي يتعاطف مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار المدينة

باتيلي يتعاطف مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ...
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
الدبيبة: لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى ولن نتخلى عن راية الاستقلال

الدبيبة: لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى ولن نتخلى عن راية الاستقلال
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة
طرق العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر
3300 دولار للحصول على رداء درة الأحمر
فوائد زيت جوز الهند للشعر
فوائد زيت جوز الهند للشعر
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل
غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس
غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صبغات الشعر الأكثر رواجًا في 2023
صبغات الشعر الأكثر رواجًا في 2023...
الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت
الشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت...
3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة
3 مكونات في مطبخك تخلصك من الحبوب الملتهبة...
طرق للتخلص من حبوب الظهر والأكتاف
طرق للتخلص من حبوب الظهر والأكتاف...
اصبغي شعرك بلون القرفة الرائع
اصبغي شعرك بلون القرفة الرائع...
المزيد
الليمون والألوفيرا لتقشير البشرة
الليمون والألوفيرا لتقشير البشرة...
المايونيز لشعر لامع وناعم
المايونيز لشعر لامع وناعم...
طرق علاج حبوب الأنف الدهنية
طرق علاج حبوب الأنف الدهنية...
غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس
غرايس ويلز تفتتح أسبوع الأزياء الرجالية في باريس...
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل
مرطب شفاه من الكاكاو والعسل...
المزيد