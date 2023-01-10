نصائح لتجديد صحة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ بعض النصائح التي تساعد على تجديد صحة البشرة، خصوصا بعد سهرات فترة الأعياد، وفق «هي».

تأمين قسط كافٍ من النوم

بعد تمضية فترة من السهر والاحتفالات، تشعر البشرة بالتعب وتحتاج إلى الراحة، لذلك يمكنك تأمين الراحة لبشرتك عن طريق تأمين قسط كافٍ من النوم. فالنوم والاسترخاء يساعدان في تأمين الراحة لإعادة تجديد البشرة وإعادة صحتها ونضارتها.

تقشير البشرة

من أهم وأكثر النصائح للعناية بالبشرة هو تقشيرها. فالبشرة قد تعرضت للكثير من المواد الكيميائية والمستحضرات التي تؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة في حال عدم معالجتها. كذلك، إن عدم معالجة طبقات الجلد الميتة يتسبب بانسداد في المسام بسبب التعرض لكثيرمن الغبار والتدخين، لذلك من الأفضل تقشير البشرة نحو مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة متجددة.