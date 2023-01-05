طرق للتخلص من حبوب الظهر والأكتاف

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني أغلب النساء من ظهور فجائي لحبوب الظهر والأكتاف، وذلك يعود إلى أسباب كثيرة، بينها عادات يقمن بتطبيقها بالطريقة الخاطئة، لذا نقدم لكِ كيفية التخلص منها، وفق «هي».

العلاج بالليزر

يساعد الليزر في علاج حبوب الظهر والرقبة، حيث يتم تعريض الجلد والحبوب الموجودة عليه لنوع خاص من الضوء، وذلك على عدة جلسات وخلال فترة زمنية محددة.

التقشير الكيميائي

التقشير الكيميائي يساعد في إزالة الطبقة السطحية من الجلد وعلاج آثار حبوب الظهر العميقة عن طريق وضع حمض عالي الفعالية على بشرتك، لإزالة الطبقة العلوية وعلاج آثار حبوب الظهر العميقة.

ماسك زيت شجرة الشاي والألوفيرا

زيت شجرة الشاي تتكون من مواد مضادة للالتهابات والتلوث، مما يخفف من توهج الجلد. والألوفيرا عشبة تساعد في تهدئة البشرة وإزالة الندبات. اخلطي 5 قطرات من زيت شجرة الشاي في طبق عميق مع كوب كامل من جل الألوفيرا، ثم أضيفي ملعقتين من زيت جوز الهند. بعدها وزعي الماسك بسخاء على منطقة الظهر، ثم اغسلي المنطقة بعد 30 دقيقة. فمع تكرار هذه العملية يمكنك التمتع ببشرة نظيفة وخالية من الشوائب.

ماسك الليمون

أيضا لإزالة حبوب الظهر يتم تطبيق الليمون عن طريق غمس قطعة قطن صغيرة في عصير طازج ثم تمرير القطنة على المناطق المصابة بالبثور. اتركي الليمون على البثور لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي بالماء لإزالة آثاره. فالليمون يساعد على مقاومة البكتيريا والالتهابات، كما يساعد على تخفيف الالتهاب الحاصل في هذه المناطق.

نذكرك دائما بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم قبل استخدامها على كل وجهك مباشرة، تجنبا لتحسس البشرة عند البعض على المكونات المذكورة.