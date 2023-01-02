اصبغي شعرك بلون القرفة الرائع

القاهرة - بوابة الوسط

تتراوح تدرجات لون القرفة ما بين البني والأحمر الدافئ وأجمل ما فيه أنه يناسب كل ألوان البشرة.

قبل أن تذهبي إلى مصفف الشعر، ننصحك بقراءة هذه السطور، حسب «جمالك».

مهما كان لون بشرتك، تدرج هذا الشعر سيناسبك بالتأكيد، فاتح كان أم غامق، الخيار يعود لك. يمكنك مثلا اللجوء إلى لون الشعر البني الغامق المائل إلى لون القرفة، يناسب أكثر هذا اللون صاحبة البشرة الفاتحة، لكن إن كنت صاحبة بشرة سمراء أيضا يمكنك اعتماده.

- إليك نصائح من أجل شعر بلون القرفة يناسب جميع تدرجات البشرة.

إن كنت تريدين المغامرة نوعا ما في لون شعرك، الجئي إلى لون شعر بلون القرفة مائل إلى النحاسي. مثالي لك إن كنت صاحبة بشرة بيضاء ويمكنك اعتماده صيفا وشتاء.

إذا كان نوع شعرك داكنا بشكل طبيعي، فاطلبي من مصفف الشعر أن يستخدم تقنية البلاياج لإضافة القليل من تدرجات القرفة إلى شعرك. ستحصلين بهذه الطريقة على لوك أكثر نعومة وغير مجازف.

شعر بني

لست مجبرة على اعتماد هذا اللون على شعرك بالكامل، إن كنت صاحبة شعر بني، الجئي إلى لون القرفة الأفتح من شعرك بدرجات قليلة، واعتمديه بطريقة متدرجة من منتصف شعرك حتى الأطراف.

حتى إن كنت صاحبة بشرة سمراء وشعر ذات جذور غامقة، يمكنك أيضا أن تضفي الحيوية عليه، عبر اللجوء إلى الهايلايت بلون القرفة الفاتح.