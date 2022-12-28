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معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 01:11 مساء
معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء
إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بمعجون الأسنان (الإنترنت)
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لا يقتصر استخدام معجون الأسنان على غسل وتنظيف الأسنان، بل له استخدامات في مجالات عدة، من بينها الجمال. واليوم نقدم إليك طريقة استخدامه لإزالة الرؤوس السوداء تعرفي عليها معنا وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد معجون الأسنان للبشرة
- يعالج معجون الأسنان حب الشباب والآثار التي يتركها على البشرة، إذ يساعد على امتصاص الزهم الذي تفرزه المسام وتوضع كمية قليلة منه على المناطق التي ينتشر فيها حب الشباب ويترك حتى يجف، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.
- يشار إلى أنه يمنع أصحاب البشرة الحساسة من استخدام معجون الأسنان على البشرة، لأنه يضاعف من احمرارها وهياجها.
- يحتوي معجون الأسنان في تركيبته على مواد مبيضة، يمكن الاستفادة منها للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، ويوزع على البشرة ويترك لمدة ½ ساعة، ثم تغسل بالماء البارد. يمكن تكرار هذه الخطوة لحين ملاحظة الفرق.
- يعالج معجون الأسنان الطفح الجلدي، وهياج البشرة واحمرارها، وذلك من خلال ترطيبها وتبريدها.
- القدرة على إزالة الرؤوس السوداء، خاصة تلك التي تظهر على الأنف دون أن يتسبب بأي ردود فعل سلبية على البشرة، فهو مضاد للالتهابات ومعالج للاحمرار، كما أنه مطهر وقابض للمسام.

وعن إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بمعجون الأسنان
هناك طريقتان يمكن اتباعهما:
الطريقة الأولى
- ينظف الأنف ويجفف جيداً وتوزع كمية من معجون الأسنان على الأنف بواسطة الأصابع أو فرشاة أسنان نظيفة.
- يفرك الأنف بأطراف الأصابع أو بالفرشاة لتقشير البشرة ويمسح الأنف بمنديل ورقي أو قطعة من القماش نظيفة لإزالة الرؤوس السوداء.
- توزع كمية أخرى من معجون الأسنان على الأنف وتترك لمدة لا تقل عن ¼ ساعة.
- يمسح الأنف ثانية بمنديل ورقي أو قطعة من القماش، ثم يغسل جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة يوميا حتى اختفاء الرؤوس السوداء.

الطريقة الثانية
- يمكن إضافة القليل من الملح أو صودا الخبز إلى معجون الأسنان واتباع الخطوات التالية
- تغسل بشرة الوجه، ثم تجفف، ثم تمزج كميات متساوية من الملح ومعجون الأسنان.
- في حال كان المزيج سميكا، يمكن إضافة قطرات عدة من الماء لتخفيفه ويفرك الأنف بالمزيج، ثم يترك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.
- يفرك الأنف ثانية وبلطف لإزالة الرؤوس السوداء.
- تغسل بشرة الوجه ثانية، وتجفف بطريقة التربيت. ويمرر مكعب من الثلج لسد المسام وللحؤول دون تسرب البكتيريا إلى داخلها.
- ترطب البشرة بالكريم المناسب لنوع البشرة.
- ينصح باتباع هذه الطريقة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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