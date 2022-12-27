الأسبرين وإكليل الجبل للتخلص من قشرة الشعر...

قد يحدث خلل في الغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس، فتظهر ما نسميه بقشرة الرأس، وهي على شكل خلايا ميتة وبشعة المنظر وهناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على علاج هذه الحالة بفعالية وذلك وفقا لموقع «فتافيت».
محلول خل التفاح
- بفضل الإنزيمات والأحماض التي يحتوي عليها خل التفاح، يمكن إزالة البكتيريا المسؤولة عن قشرة الرأس. على سبيل المثال، ماء شطف الشعر الذي يحتوي على خل التفاح علاج فعال للكثير من المشاكل مثل تساقط الشعر والصلع والحكة.
ضعي الحليب الزبادي
- مكونات الحليب الزبادي فعالة جدا لمكافحة قشرة الرأس. وينصح بغسل الشعر كالمعتاد ثم وضع الحليب الزبادي، فهو يعمل بشكل فوري على فروة الرأس.
إكليل الجبل
- تستخدم هذه النبتة منذ آلاف السنين لعلاج الشعر. وتشتهر بفوائدها في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتقويتها على سبيل المثال، استخدام ماء لشطف الشعر مع إكليل الجبل فعال للغاية في علاج قشرة الرأس.
الأسبرين لعلاج قشرة الشعر
- الأسبرين من أفضل الطرق لعلاج القشرة، وذلك بفضل احتوائه على مادة حمض السالسليك التي تعالج مشاكل فروة الرأس، ليس من خلال تناوله عبر الفم كعقار، وإنما كقناع لفروة الرأس.
- لإزالة القشرة تماما، استخدمي قرصين من الأسبرين في كل مرة تغسلين بها شعركِ، حيث يُفرك الأسبرين جيدا حتى يتحول إلى مسحوق، ثم يضاف إلى كمية قليلة من الشامبو. تفرك فروة الرأس جيدا بالمزيج وتترك لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- يشطف الشعر جيدا إلى حين التأكد من إزالة أي أثر لمسحوق الأسبرين، ولزيادة فعالية هذا العلاج، يشطف الشعر مرة أخرى بملعقة كبيرة من خل التفاح مخففة بكمية قليلة من الماء، فهذا من شأنه أن يعالج القشرة، يقوي الشعر ويجعله أكثر لمعانا، كما أنه يحد من تساقط الشعر الذي تسببه القشرة.
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