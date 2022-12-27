الأسبرين وإكليل الجبل للتخلص من قشرة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

قد يحدث خلل في الغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس، فتظهر ما نسميه بقشرة الرأس، وهي على شكل خلايا ميتة وبشعة المنظر وهناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على علاج هذه الحالة بفعالية وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

محلول خل التفاح

- بفضل الإنزيمات والأحماض التي يحتوي عليها خل التفاح، يمكن إزالة البكتيريا المسؤولة عن قشرة الرأس. على سبيل المثال، ماء شطف الشعر الذي يحتوي على خل التفاح علاج فعال للكثير من المشاكل مثل تساقط الشعر والصلع والحكة.

ضعي الحليب الزبادي

- مكونات الحليب الزبادي فعالة جدا لمكافحة قشرة الرأس. وينصح بغسل الشعر كالمعتاد ثم وضع الحليب الزبادي، فهو يعمل بشكل فوري على فروة الرأس.

إكليل الجبل

- تستخدم هذه النبتة منذ آلاف السنين لعلاج الشعر. وتشتهر بفوائدها في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتقويتها على سبيل المثال، استخدام ماء لشطف الشعر مع إكليل الجبل فعال للغاية في علاج قشرة الرأس.