صابونة البابايا للعناية ببشرتك...

تمتاز البابايا بأنها من الفواكه المفيدة جدًا للبشرة، فهي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات، كفيتامين A، C، E، B1 ،B6 ، هذا إضافة إلى المعادن، مثل الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم وغيرها، ما يجعل منها علاجًا فعالًا للمشاكل التي عادة ما تعاني منها البشرة، سواء من خلال تناولها، إعداد ماسكات منها واستخدام المستحضرات التي تحتويها، من بينها صابون البابايا الذي يتكون من قطع طبيعية من فاكهة البابايا، إضافة إلى الزيوت التي تعتني ببشرتك تعرفي معنا إلى طريقة صنعها في منزلك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».
المكونات
قطعة من صابونة الغار
ثمرة ناضجة وطازجة من البابايا
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقة كبيرة من زيت اللوز
ملعقة كبيرة من حليب البودرة
ملعقة كبيرة من النشاء
½ قارورة من ماء الورد
ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج
الطريقة
- تقطع ثمرة البابايا إلى أجزاء صغيرة.
- توضع في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف لها زيت الزيتون، زيت اللوز، الحليب البودرة، النشاء، ماء الورد وعصير الليمون.
- تمزج جميع المكونات في الخلاط للحصول على خليط متجانس.
- يوضع في وعاء على نار هادئة، ينصح بعدم استخدام قدر الألومنيوم في تحضير صابونة البابايا، لأنه يؤدي إلى تفاعلات كيميائية خطيرة.
- يبشر صابون الغار، ثم يضاف فوق الخليط تدريجيًا مع التقليب المستمر ويرفع عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد قليلًا، ثم يحفظ في البراد حتى يجف.
- قد يستغرق الأمر أسبوعًا أو ما يقارب هذه المدة.
- بذلك، يصبح صابون البابايا جاهزًا للاستخدام، يمكن تقطيعه بالحجم المرغوب به.
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