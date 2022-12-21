صابونة البابايا للعناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

تمتاز البابايا بأنها من الفواكه المفيدة جدًا للبشرة، فهي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات، كفيتامين A، C، E، B1 ،B6 ، هذا إضافة إلى المعادن، مثل الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم وغيرها، ما يجعل منها علاجًا فعالًا للمشاكل التي عادة ما تعاني منها البشرة، سواء من خلال تناولها، إعداد ماسكات منها واستخدام المستحضرات التي تحتويها، من بينها صابون البابايا الذي يتكون من قطع طبيعية من فاكهة البابايا، إضافة إلى الزيوت التي تعتني ببشرتك تعرفي معنا إلى طريقة صنعها في منزلك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

المكونات

قطعة من صابونة الغار

ثمرة ناضجة وطازجة من البابايا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة كبيرة من حليب البودرة

ملعقة كبيرة من النشاء

½ قارورة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج