الجلسرين والأفوكادو للتخلص من جفاف القدمين

القاهرة - بوابة الوسط

تشققات القدمين وجفافهما من أكثر الأمور المزعجة للمرأة ولاستعادة جمال قدميكِ نقدم لكي مجموعة من الخلطات الفعالة للعناية بالقدمين وتنعيمها وترطيبهما تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».

الجلسرين وعصير الليمون

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الملح.

10 قطرات من عصير الليمون.

- أحضري وعاءً كبيرًا مخصصًا لنقع القدمين في ماء دافئ.

- أضيفي الجلسرين وماء الورد والملح والليمون، وقومي بإذابتها في الماء ثم انقعي القدمين لمدة 20 دقيقة.

- استخدمي الحجر الجاف لفرك بقايا الجلد الميت.

- اشطفي القدمين بالماء الفاتر.

وصفة الأفوكادو والموز

المكونات وطريقة التطبيق

- حبة واحدة من الموز.

- نصف حبة من الأفوكادو.

- أحضري إناء نظيفًا نهرس فيه الموز والأفوكادو؛ حتى يصبحا خليطًا كريميًا.

- انقعي القدمين بالماء الدافئ في وعاء مخصص لنقع القدمين، واتركيهما لمدة 15 دقيقة.

- استخدمي الحجر الجاف في فرك بقايا الجلد الميت.

- جففي القدمين جيدًا، بعدها قومي بدهن الخليط على منطقة الكعب.

- دلكي القدمين جيدًا واتركيهما لمدة 30 دقيقة.

- نظفي القدمين بالماء الفاتر.