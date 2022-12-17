  • Alwasat News
Atwasat

الجلسرين والأفوكادو للتخلص من جفاف القدمين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 04:56 مساء
الجلسرين والأفوكادو للتخلص من جفاف القدمين
نقدم لكِ مجموعة من الخلطات الفعالة للعناية بالقدمين وتنعيمها (الإنترنت)
alwasat radio

تشققات القدمين وجفافهما من أكثر الأمور المزعجة للمرأة ولاستعادة جمال قدميكِ نقدم لكي مجموعة من الخلطات الفعالة للعناية بالقدمين وتنعيمها وترطيبهما تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».

الجلسرين وعصير الليمون
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.
2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.
ملعقة صغيرة من الملح.
10 قطرات من عصير الليمون.
- أحضري وعاءً كبيرًا مخصصًا لنقع القدمين في ماء دافئ.
- أضيفي الجلسرين وماء الورد والملح والليمون، وقومي بإذابتها في الماء ثم انقعي القدمين لمدة 20 دقيقة.
- استخدمي الحجر الجاف لفرك بقايا الجلد الميت.
- اشطفي القدمين بالماء الفاتر.

وصفة الأفوكادو والموز
المكونات وطريقة التطبيق
- حبة واحدة من الموز.
- نصف حبة من الأفوكادو.
- أحضري إناء نظيفًا نهرس فيه الموز والأفوكادو؛ حتى يصبحا خليطًا كريميًا.
- انقعي القدمين بالماء الدافئ في وعاء مخصص لنقع القدمين، واتركيهما لمدة 15 دقيقة.
- استخدمي الحجر الجاف في فرك بقايا الجلد الميت.
- جففي القدمين جيدًا، بعدها قومي بدهن الخليط على منطقة الكعب.
- دلكي القدمين جيدًا واتركيهما لمدة 30 دقيقة.
- نظفي القدمين بالماء الفاتر.

زيت اللوز والنعناع
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة.
ملعقة كبيرة من السكر.
- أحضري أوراق النعناع وقومي بطحنها جيدًا.
- ضعي في إناء مستخلص النعناع المفروم وزيت اللوز والسكر، واخلطيها جيدًا.
- أحضري وعاءً مخصصًا لنقع القدمين، نضع فيه المكونات المخلوطة والماء الدافئ.
- ضعي القدمين في الماء لمدة 20 دقيقة، حتى يترطب الجلد.
- استخدمي الحجر الجاف للتخلص من بقايا الجلد المتشقق.
- نظفي القدمين بالماء، ثم ادهني كريمًا مرطبًا للجلد، وارتداء جوارب قبل النوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا
توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس

رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس
عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل

مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»

باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو ...
«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال

«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال
شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد

شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد
الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية

الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية
قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث

قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة

«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة للإجراءات الاحترازية

«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة ...
كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»

كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرازات غير رائجة من المعاطف.. إليك البديل
طرازات غير رائجة من المعاطف.. إليك البديل
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
تكاليف إطلالة هيفاء الرياضية
تكاليف إطلالة هيفاء الرياضية
الجليسرين وزيت الخروع لتطويل الرموش في أسبوع
الجليسرين وزيت الخروع لتطويل الرموش في أسبوع
العدس والبزار لتبييض اليدين
العدس والبزار لتبييض اليدين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مزاد لندني على فستان أول أوسكار في تاريخ إليزابيث تايلور
مزاد لندني على فستان أول أوسكار في تاريخ إليزابيث تايلور...
تعرف إلى نجمة الموضة الأفريقية
تعرف إلى نجمة الموضة الأفريقية...
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك...
الجزر والخميرة للتخلص من «خطوط الحزن»
الجزر والخميرة للتخلص من «خطوط الحزن»...
وصفات طبيعية لشد البشرة دون جراحات تجميلية
وصفات طبيعية لشد البشرة دون جراحات تجميلية...
المزيد
الجلسرين والأفوكادو للتخلص من جفاف القدمين
الجلسرين والأفوكادو للتخلص من جفاف القدمين...
نصائح للعناية بالبشرة الدهنية
نصائح للعناية بالبشرة الدهنية...
الموز والحليب لمنع تساقط الشعر
الموز والحليب لمنع تساقط الشعر...
العدس والبزار لتبييض اليدين
العدس والبزار لتبييض اليدين...
الجليسرين وزيت الخروع لتطويل الرموش في أسبوع
الجليسرين وزيت الخروع لتطويل الرموش في أسبوع...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط