الجلسرين والأفوكادو للتخلص من جفاف القدمين...

تشققات القدمين وجفافهما من أكثر الأمور المزعجة للمرأة ولاستعادة جمال قدميكِ نقدم لكي مجموعة من الخلطات الفعالة للعناية بالقدمين وتنعيمها وترطيبهما تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».
الجلسرين وعصير الليمون
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.
2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.
ملعقة صغيرة من الملح.
10 قطرات من عصير الليمون.
- أحضري وعاءً كبيرًا مخصصًا لنقع القدمين في ماء دافئ.
- أضيفي الجلسرين وماء الورد والملح والليمون، وقومي بإذابتها في الماء ثم انقعي القدمين لمدة 20 دقيقة.
- استخدمي الحجر الجاف لفرك بقايا الجلد الميت.
- اشطفي القدمين بالماء الفاتر.
وصفة الأفوكادو والموز
المكونات وطريقة التطبيق
- حبة واحدة من الموز.
- نصف حبة من الأفوكادو.
- أحضري إناء نظيفًا نهرس فيه الموز والأفوكادو؛ حتى يصبحا خليطًا كريميًا.
- انقعي القدمين بالماء الدافئ في وعاء مخصص لنقع القدمين، واتركيهما لمدة 15 دقيقة.
- استخدمي الحجر الجاف في فرك بقايا الجلد الميت.
- جففي القدمين جيدًا، بعدها قومي بدهن الخليط على منطقة الكعب.
- دلكي القدمين جيدًا واتركيهما لمدة 30 دقيقة.
- نظفي القدمين بالماء الفاتر.
زيت اللوز والنعناع
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة.
ملعقة كبيرة من السكر.
- أحضري أوراق النعناع وقومي بطحنها جيدًا.
- ضعي في إناء مستخلص النعناع المفروم وزيت اللوز والسكر، واخلطيها جيدًا.
- أحضري وعاءً مخصصًا لنقع القدمين، نضع فيه المكونات المخلوطة والماء الدافئ.
- ضعي القدمين في الماء لمدة 20 دقيقة، حتى يترطب الجلد.
- استخدمي الحجر الجاف للتخلص من بقايا الجلد المتشقق.
- نظفي القدمين بالماء، ثم ادهني كريمًا مرطبًا للجلد، وارتداء جوارب قبل النوم.
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