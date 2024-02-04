شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية

القاهرة - بوابة الوسط

عرض برنامج «صباح الوسط»، اليوم الأحد، تقريرًا عن احتفال المدن الليبية بحركة الكشافة التي تصادف ذكراها السبعين هذه الأيام.

وتشهد المدن الليبية منذ الخميس الماضي فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس كشافة ومرشدات ليبيا تحت شعار «أوفياء للعهود على خطى الجدود» بعروض فنية للفرق الموسيقية للأفواج الكشفية بمشاركة عدد من الحلقات، ومنها حلقة الزهرات، وحلقة الأشبال، وحلقة الفتيات، وحلقة المتقدم، وحلقة المرشدات، وحلقة الدليلات، والكشافة البحرية.

تشكل شرائح المجتمع كافة

وذكر التقرير أن الحركة الكشفية تنقسم إلى عدة فئات تشكل شرائح المجتمع كافة، وتضم مختلف الأعمار بمن فيهم الذكور والإناث، وتشاهد في جميع المناشط المجتمعية والتوعوية، والوقوف والمشاركة في أوقات الأزمات والكوارث مثل جائحة «كورونا»، وكارثة درنة، حيث تعمل الأفواج يدًا بيد لمساعدة المحتاج.

وقال على سولاني، قائد بفوج مدينة طرابلس، «إنه في 1 فبراير 1954 كانت بداية إطلاق الحركة الكشفية بقيادة المرحوم علي خليفة الزايدي، ونحن فخورون إذ نحتفل بالذكرى السبعين للحركة الكشفية التي انتشرت في ليبيا والعالم».

وقالت القائدة المساعدة للمرشدات إيمان السويسي إن «دورنا في المجتمع أن نشارك في حملات الإغاثة وكذلك الحملات التوعوية».

وأكدت أن «كل مرحلة لديها برامج معينة نعمل عليها».

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وناشدت فئات المجتمع للتواصل بينها وبين الحركة العامة للكشافة والمرشدات بشكل فعال حتى تصلهم المعلومة في حال انتشار مرض معين أو ظاهرة غريبة.

وختم التقرير بالقول إن «الكشافة تشكل جسدًا واحدًا لا يتأثر بالانقسامات والصراعات السياسية، من شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد، وينشر القيم الأخلاقية للصغار والكبار».

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

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