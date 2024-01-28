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إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 03:46 مساء
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
كيفن بانرمان صديق المنتج المتوفى. (هوليوود ريبورتر)
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توفي منتج مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي «عائلة سيمبسون» جون بوش، عن 69 عامًا متأثرا بمرض السرطان، ولم يبلغ بوفاته من قبل، ومن المقرر إقامة حفل تأبينه، اليوم الأحد، في لوس أنجلوس.

وصرح صديقه كيفن بانرمان بأن بوش توفي في 23 نوفمبر 2023 بمركز «سيدارز سيناي الطبي» في لوس أنجلوس بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الجذعية الدماغية، حسبما نقلت مجلة «هوليوود ريبورتر».

حصل بوش على جائزة «إيمي» عن عمله في مسلسل سيمبسون العام 2001.

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وعمل بوش بالإضافة إلى «عائلة سيمبسون»، في مسلسلات الرسوم المتحركة «ملك الجحيم»، و«رجل العائلة»، و«سكوبي دو»Doo"، وغيرها من المسلسلات.

وولد جون مايكل بوش في 6 يوليو 1954 في ألبرت ليا بولاية مينيسوتا، ثم انتقل وعائلته إلى طوكيو عندما كان في السادسة من عمره والتحق بالمدرسة الأمريكية في اليابان ثم مدرسة تشوفو الثانوية. 

تخصص في فنون المسرح
وبعد عودته إلى الولايات المتحدة دخل كلية ولاية سان فرانسيسكو، حيث تخصص في فنون المسرح.

أثناء وبعد الكلية، قام بوش بأداء العروض وكان له دور في المسرحية الموسيقية (Beach Blanket Babylon) من 1981 إلى 1983.

وواصل بوش عمله كممثل بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس وفاز بمبلغ 20 ألف دولار في برنامج الألعاب (Super Password).

وأثناء عمله في شركة (Vestron Productions) حصل بوش على فرصة للعمل في الإنتاج.

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