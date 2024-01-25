تأبين الكاتب إبراهيم حميدان السبت المقب

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون، مساء السبت المقبل، أمسية تأبين الكاتب والقاص الراحل الأستاذ إبراهيم حميدان، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف، بمسرح القبة الفلكية - طرابلس.

إبراهيم حميدان عمل مدققا لغويا، ومحررا بوكالة الأنباء الليبية بين أواخر سبعينات، وبداية ثمانينيت القرن الماضي، وكتب القصة القصيرة، وصدرت له مجموعات قصصية كان آخرها «رمال متحركة» عن دار بحر للنشر والتوزيع في سورية، وكتب عديد المقالات والأعمدة في الصحف، والمجلات الليبية، وهو أحد كتاب جريدة «الوسط» وموقعها الإلكتروني «بوابة الوسط»، وشغل موقع مدير تحرير مجلة «لا» حين آل إصدارها إلى رابطة الكتاب والفنانين الليبيين تسعينات القرن الماضي.

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كما تولى عضوية أمانة الرابطة خلال تلك الفترة، وأخيرا أسس مع مجموعة من زملائه الكتاب والمثقفين الجمعية الليبية للآداب والفنون التي أسهمت بفعالية في تحريك النشاط الأدبي والثقافي الليبي عبر إقامة عديد الندوات، والأمسيات الثقافية التي تمحورت حول الإنتاج الإبداعي والفكري لنخبة من الأدباء والكتاب الليبيين.