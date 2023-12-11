وفاة القاص الكاتب إبراهيم حميدان

القاهرة - بوابة الوسط

توفي فجر اليوم الإثنين القاص الكاتب رئيس الجمعية الليبية للآداب والفنون إبراهيم حميدان عن عمر ناهز 65 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية حادة لم تمهله طويلا.

وقال أحد أقارب الراحل في اتصال هاتفي إلى «بوابة الوسط» إنه كان مقررا أن تجرى للكاتب عملية جراحية اليوم بعد ساعات من دخوله إحدى مصحات العاصمة طرابلس، لكنه فارق الحياة قبل موعد إجراء العملية، وستشيع جنازته عصر اليوم.

وعمل حميدان مدققا لغويا، ومحررا بوكالة الأنباء الليبية بين أواخر سبعينيات، وبداية ثمانينيات القرن الماضي، وكتب القصة القصيرة، وصدرت له مجموعات قصصية كان آخرها «رمال متحركة» عن دار بحر للنشر والتوزيع في سورية، وكتب عديد المقالات والأعمدة في الصحف، والمجلات الليبية، وهو أحد كتاب جريدة، وموقع «بوابة الوسط»، وشغل موقع مدير تحرير مجلة «لا» حين آل إصدارها إلى رابطة الكتاب والفنانين الليبيين تسعينيات القرن الماضي.

كما تولى عضوية أمانة الرابطة خلال تلك الفترة، وأخيرا أسس مع مجموعة زملائه من الكتاب، والمثقفين الجمعية الليبية للآداب والفنون التي أسهمت بفعالية في تحريك النشاط الأدبي والثقافي الليبي عبر إقامة عديد الندوات، والأمسيات الثقافية التي تمحورت حول الإنتاج الإبداعي والفكري لنخبة من الأدباء والكتاب الليبيين.