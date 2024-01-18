«المسرح الورقي».. ورشة فنية بالهيئة العامة للسينما والمسرح

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بالتعاون مع مكتبة خديجة الجهمي، صباح أمس الأربعاء، ورشة تدريبية فنية للتعرف على المسرح الورقي.

وقدم الورشة مدربو المركز الوطني، وجرى عرض مسرحية ورقية بعنوان «شكلك كبير كبير»، من تأليف الأستاذة أمينة الرويمي تتحدث عن التنمر وآثاره السلبية. وفقا لصفحة الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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تعرف الأطفال من خلال المسرحية على أنواع التنمر وكيفية التعامل معه وما ينتج عنه من آثار سلبية نفسية أو جسدية.

وشارك الأطفال في عرض المسرحية من خلال أربع فرق مختلفة جرى تقييمها من قبل لجنة التحكيم المتثملة في أ. محمد فرج ريال وأ. خالد التواتي.

الورش التدريبية الفنية والثقافية

وجاءت الورشة في إطار فعاليات الورش التدريبية الفنية والثقافية والإجتماعية للمركز الوطني لتنمية فنون الطفل بالتعاون مع مكتبة خديجة الجهمي خلال عطلة نصف السنة الدراسية للمؤسسات التعليمية، وذلك لتفعيل نشاطات المركز للعام الجاري 2024 والعمل على تنفيذ اختصاصاته والأعمال المناطة به.

تدريب الأطفال على مهارات المسرح بواسطة التمثيل الورقي من تنظيم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل. (بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون)

تدريب الأطفال على مهارات المسرح بواسطة التمثيل الورقي من تنظيم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل. (بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون)

تدريب الأطفال على مهارات المسرح بواسطة التمثيل الورقي من تنظيم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل. (بالهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون)