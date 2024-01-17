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لانا ديل ري ودوجا كات نجمتا مهرجان «كواتشيلا» المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 11:24 صباحا
لانا ديل ري ودوجا كات نجمتا مهرجان «كواتشيلا» المقبل
صورة للانا ديل ري في لوس أنجليس، 4 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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أعلن منظمو مهرجان «كواتشيلا» الأميركي أن نجمة البوب لانا ديل ري ومغنية الراب دوجا كات والمغني «تايلر، ذا كريتور» سيكونون من أبرز الأسماء الفنية المشاركة بالإضافة إلى المغني الفرنسي من أصل فلسطيني مروان عبدالحميد المعروف بسان لوفان (Saint Levant) الذي نشأ في غزة.

ويجمع البرنامج في الوقت نفسه نجوماً عالميين، على غرار لانا ديل ري ودوجا كات، ونجوم راب صاعدين كالأميركيتين رينيه راب وفيكتوريا مونيه، حسب وكالة «فرانس برس».

وستحضر الأغنيات باللغة الفرنسية على مسرح «كواتشيلا» هذا العام من خلال دي جاي سنايك وفرقة البوب والإلكترو «لِمبراتريس»، بعدما كان العام الماضي شهد مشاركة المغنية البلجيكية أنجيل.

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ووُصفت نسخة العام 2023 بأنها تاريخية، وخصصت للمرة الأولى صدارة المهرجان لفنان ناطق بالإسبانية ومتحدر من أميركا اللاتينية هو باد باني من بورتوريكو، وهو المغني وفنان الراب الذي تستقطب أغنياته أكبر عدد من المستمعين في العالم. كذلك كانت فرقة «بلاك بينك» الكورية الجنوبية أول فرقة آسيوية بين نجوم المهرجان.

ويُتوقع أن تشهد نسخة 2024 عودة فرقة البانك الأميركية «No Doubt» بقيادة غوين ستيفاني، علماً أن «كواتشيلا» هو أول مهرجان تشارك فيه منذ 2015 هذه الفرقة التي بلغت ذروة نجاحها في تسعينيات القرن العشرين.

ومن المشاركين أيضاً المغني ذو الأصول الفلسطينية والفرنسية والجزائرية والصربية مروان عبد الحميد (سان لوفان) الذي يقيم حالياً في لوس أنجليس. وأمضى هذا الفنان طفولته في غزة قبل أن تضطر عائلته للانتقال إلى الأردن.

ويقام المهرجان في وسط صحراء كاليفورنيا خلال عطلتي نهاية أسبوع من ثلاثة أيام في كل منهما، بين 12 و14 أبريل، ثم بين 19 و21 من الشهر عينه.

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