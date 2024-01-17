  • Alwasat News
Atwasat

احتفال توزيع جوائز «إيمي» يسجل أدنى مستويات مشاهدة هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 11:20 صباحا
احتفال توزيع جوائز «إيمي» يسجل أدنى مستويات مشاهدة هذا العام
نجوم مسلسل «ساكسيشن»، من اليسار إلى اليمين ماثيو ماكفايدن وسارة سنوك وكيران كالكن بعد فوزهم في الاحتفال الخامس والسبعين لتوزيع جوائز «إيمي»، 15 يناير 2024 في لوس أنجليس. (أ ف ب)
alwasat radio

أفادت إحصاءات أولية نشرتها قناة «فوكس» التي تولت نقل احتفال توزيع جوائز «إيمي» المعادلة تلفزيونيا لمكافآت الأوسكار السينمائية بأن عدد مشاهديه بلغ 4.3 مليون، في النقل المباشر مساء الإثنين، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

ويشكل هذا الرقم تدنيا قياسيا جديدا لهذا الحدث الذي يشهد الاهتمام به في الولايات المتحدة تراجعا متزايدا على الرغم من إشادات النقاد به لتكريمه أهم المسلسلات التي صنعت تاريخ الشاشة الصغيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم يتجاوزوا متابعو احتفال العام الماضي 5.9 مليون، وهو رقم يقل حتى عن ذلك الذي سُجل في نسخة 2020 التي أقيمت من دون نجوم بفعل الحجر الصحي، وأُطلِقَت عليها تسمية «PandEmmys»، المركبة من كلمتة «Pandemic» (أي الجائحة) واسم الجوائز «Emmys».

«ساكسيشن» و«ذي بير» يهيمنان على جوائز «إيمي» بعد تأخير أشهر بسبب إضراب هوليوود
مهرجان «إيمي» يستأنف فعالياته ومسلسل «ساكسيشن» في المقدمة

ولم تنجح أمسية جوائز «إيمي» في الاحتفال الخامس والسبعين الذي تأجل موعده أربعة أشهر بسبب إضرابَي هوليوود، في استقطاب المزيد من المشاهدين رغم تضمنها عروضا عدة شكلت تحية لأعمال كلاسيكية محبوبة، ومن بين المسلسلات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة وشملتها لفتات «غريز أناتومي» و«ألي ماكبيل» و«ذي سوبرانوز».

وحظي الاحتفال الذي هيمن عليه مسلسلا «ساكسيشن» و«ذي بير» بإشادة واسعة من النقاد الأميركيين، حتى أن جريدة «لوس أنجليس تايمز» اعتبرت أنه الأفضل منذ سنوات.

لكن هذا الأمر لم يكن كافيا لمقاومة الرياح المعاكسة التي كانت تهب على هذا الاحتفال. ودرجت العادة على إقامة احتفال توزيع هذه الجوائز في سبتمبر، لكن إضرابَي الممثلين وكتاب السيناريو اللذين أصابا هوليوود بالشلل لمدة ستة أشهر أدى إلى إرباك المواعيد.

تراجع الاهتمام باحتفالات الجوائز الأميركية
ورأى المنظمون في ضوء هذين الإضرابين إرجاء الاحتفال إلى يناير، إذ كان ممنوعا على الممثلين خلالهما الترويج للأعمال التي شاركوا فيها.

وانعكس التأجيل سلبا على احتفال «إيمي» هذه السنة إذ جعله واقعا بين عدد من الأحداث الكبرى المتعلقة بالجوائز الهوليوودية، ومنها أمسية «غولدن غلوب» والإعلان عن الترشيحات للأوسكار.

كذلك أدى التأجيل إلى ترشيح مسلسلات عُرض الكثير منها قبل 18 شهرا، وهي مدة تعتبر طويلة جدا في مجال الأعمال التلفزيونية.

وقد ولى عموما العصر الذهبي لكل احتفالات توزيع الجوائز الأميركية الكبرى، إذ تراجع اهتمام المشاهدين بها بشكل ملحوظ، وخصوصا في أوساط الشباب الذين يقضون وقتا أطول على الشبكات الاجتماعية أو منصات البث التدفقي من ذلك الذي يخصصونه لمشاهدة التلفزيون.

إلا أن جوائز «الأوسكار» و«غولدن غلوب» شهدت انتعاشا طفيفا في أرقام المشاهدة في مرحلة ما بعد الجائحة، على عكس جوائز «إيمي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مين غيرلز» الغنائي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«مين غيرلز» الغنائي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
إلتون جون ينضم لقائمة الفائزين بأبرز 4 جوائز موسيقية أميركية
إلتون جون ينضم لقائمة الفائزين بأبرز 4 جوائز موسيقية أميركية
«ساكسيشن» و«ذي بير» يهيمنان على جوائز «إيمي» بعد تأخير أشهر بسبب إضراب هوليوود
«ساكسيشن» و«ذي بير» يهيمنان على جوائز «إيمي» بعد تأخير أشهر بسبب ...
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»
إصدار جديد.. «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»...
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم...
لقب التميز من «جائزة ليبيا الدولية للإبداع» للأستاذة أحلام يونس الرفادي
لقب التميز من «جائزة ليبيا الدولية للإبداع» للأستاذة أحلام ......
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة...
لوحات الجمال والرومانسية عند فردريك لايتون فنان الكلاسيكية الواقعية
لوحات الجمال والرومانسية عند فردريك لايتون فنان الكلاسيكية ......
المزيد
لانا ديل ري ودوجا كات نجمتا مهرجان «كواتشيلا» المقبل
لانا ديل ري ودوجا كات نجمتا مهرجان «كواتشيلا» المقبل...
احتفال توزيع جوائز «إيمي» يسجل أدنى مستويات مشاهدة هذا العام
احتفال توزيع جوائز «إيمي» يسجل أدنى مستويات مشاهدة هذا العام...
مصر.. طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز
مصر.. طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز...
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في ......
«ساكسيشن» و«ذي بير» يهيمنان على جوائز «إيمي» بعد تأخير أشهر بسبب إضراب هوليوود
«ساكسيشن» و«ذي بير» يهيمنان على جوائز «إيمي» بعد تأخير أشهر ......
المزيد