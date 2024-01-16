«ساكسيشن» و«ذي بير» يهيمنان على جوائز «إيمي» بعد تأخير أشهر بسبب إضراب هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

اعتلى، الإثنين، مسلسلا «ساكسيشن» و«ذي بير» منصة مسرح توزيع جوائز «إيمي»، التي تعادل جوائز الأوسكار على الشاشة الصغيرة، بحصول كل منهما على ست جوائز في الحفل الذى يُقام عادةً في سبتمبر.

وفاز «ساكسيشن»، من إنتاج شبكة «إتش بي أو» الذي يتمحور حول معارك بين أفراد عائلة نافذة في مجال الإعلام، بجائزة أفضل مسلسل درامي، بالإضافة إلى مكافآت لنجومه: كيران كالكن وسارة سنوك وماثيو ماكفادين، حسب وكالة «فرانس برس».

بينما تصدر مسلسل «ذي بير» جوائز الكوميديا، واستحوذ «بيف» على أهم الجوائز في فئة المسلسلات القصيرة.

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وقال مؤلف مسلسل «ساكسيشن» جيسي أرمسترونغ: «هذا عمل عن العائلة، لكنه يدور أيضا حول تشابك التغطية الإخبارية الحزبية مع السياسات اليمينية المثيرة للانقسام».

وأضاف مازحا: «بعد أربعة مواسم من السخرية، كما أفهمها، هذه مشكلة وجدنا حلاً لها الآن».

ولدى تسلم جائزتي أفضل ممثلة وأفضل ممثل، أشاد كل من سنوك، التي كانت حاملاً خلال الموسم الأخير من المسلسل، وكالكن بطفليهما، إذ قال كالكن مازحاً لزوجته: «أريد المزيد من الأطفال. لقد قلتِ ربما إذا فزتَ بالجائزة!».

وخاض مسلسل «ساكسيشن»، الذي فاز مرتين سابقاً بجائزة «إيمي» عن فئة أفضل مسلسل درامي، السباق الإثنين بـ27 ترشيحاً، بما يشمل ثلاثة من أصل ستة مرشحين في فئة أفضل ممثل. كما فاز المسلسل بجائزتي أفضل كتابة وأفضل إخراج.

موعد غير اعتيادي

ونالت جينيفر كوليدج، النجمة الوحيدة العائدة في الموسم الثاني من المسلسل الساخر «ذي وايت لوتس»، الذي تدور أحداثه في صقلية، جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

لكنّ المنظمين اختاروا موعداً غير اعتيادي هذه السنة في يناير، معولين على أن تكون الإضرابات في قطاع الترفيه قد انتهت، وأن الممثلين سيكونون أحراراً في الحضور، وهو ما حصل فعلاً.

وسار النجوم والضيوف، من هاريسون فورد إلى جوان كولينز، على السجادة الحمراء في مسرح بيكوك وسط مدينة لوس أنجليس، لحضور الحفلة.

واحتفالاً بمرور 75 عاماً على إطلاقها، تضمنت أمسية الـ«إيمي»، الإثنين، عروضاً عدة شملت استعادات من أعمال كلاسيكية محبوبة باستعراضات متقنة، وظهر نجوم مثل كيلسي غرامار وتيد دانسون في موقع تصوير يحاكي حانة بوسطن الشهيرة من مسلسل «تشيرز».

ومن بين العروض الأخرى التي شملتها لفتات التكريم في الأمسية: «غريز أناتومي» و«ألي ماكبيل».

«ذي بير» أفضل مسلسل كوميدي

جاء قرار المنظمين بالعودة إلى الأيام الذهبية للتلفزيون في تباين مع واقع هذه الحفلة في الآونة الأخيرة إثر انخفاض عدد مشاهدي جوائز «إيمي» في السنوات الماضية.

وتراجع عدد متابعي البث التلفزيوني لهذه الحفلة العام الماضي إلى 5.9 مليون مشاهد فقط، وهو عدد أقل حتى من نسخة الحفلة خلال الجائحة في العام 2020، التي بُثت من مسرح فارغ. وكانت الحفلة في منافسة، الإثنين، مع مباراة فاصلة في دوري كرة القدم الأميركية وتصويت، ولاية أيوا.

إلى ذلك، حصل ارتباك في هذه الحفلة مرده إلى تكريم مواسم لبرامج بُثت قبل أشهر. وبسبب التأخير، وُضعت الأصوات في الصيف الماضي لبرامج منافسة عُرضت للمرة الأولى قبل 18 شهراً.

ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل «ذي بير» الذي أخذ المشاهدين وراء الكواليس في أحد مطاعم شيكاغو المتعثرة، وفاز بست جوائز، الإثنين، بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وفاز نجوم العمل: جيريمي ألن وايت وآيو إديبيري وإيبون موس باشراش بجوائز: أفضل ممثل وأفضل ممثل وممثلة بدور ثانوي. كما فاز العمل بجائزتي الكتابة والإخراج.

لكن الحفلة كرّمت الموسم الأول لهذا العمل المليء بالأحداث، الذي عُرض للمرة الأولى في يونيو 2022. وفي حفل «إيمي» المقبل، الذي سيقام في سبتمبر، سيكون الموسم الثاني الأكثر شهرة وطموحاً من هذا العمل مؤهلاً للمنافسة.

بينما فازت كوينتا برونسون بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عن فيلم «أبوت إيليمنتري».

«بيف» يهيمن على المسلسلات القصيرة

وهيمن مسلسل «بيف»، من إنتاج «نتفليكس»، على فئة المسلسلات القصيرة، أي التي تستمر موسما واحدا فقط، إذ نال خمس جوائز، تشمل أفضل مسلسل قصير، وأفضل كتابة وإخراج.

وحصل نجماه آلي وونغ وستيفن يون على جائزتي التمثيل في الأدوار الرئيسية، إذ أدّيا دور سائقين غاضبين ينخرطان في نزاع يتصاعد بسرعة.

كما فازت النجمة المشاركة في بطولة مسلسل «دامر مونستر: ذي جيفري دامر ستوري» نيسي ناش-بيتس بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي، في حين فاز بول والتر هاوسر بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن مسلسل «بلاك بيرد»، وهو عمل آخر عن عالم الجريمة.

وفاز «لاست ويك تونايت ويذ جون أوليفر» بجائزة أفضل مسلسل متنوع مكتوب، وأفضل كتابة في مجال مسلسلات المنوعات.