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شاهد على «صباح الوسط»: أخلاقيات الصحافة وتأثيرها على المجتمع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 09:22 مساء
شاهد على «صباح الوسط»: أخلاقيات الصحافة وتأثيرها على المجتمع
لقطة مثبتة من برنامج «صباح الوسط» الذي يناقش أهمية أن تكون الصحافة نزيهة وإدراك الصحفي لمستجدات المهنة مع حسام الطير رئيس شبكة أصوات للإعلام. في 11 يناير 2024. (بوابة الوسط)
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استضاف برنامج «صباح الوسط»، اليوم الخميس، الإعلامي حسام الطير رئيس شبكة أصوات للإعلام للحديث عن تأثير الصحافة غير الملتزمة على المجتمع.

بادئًا بالشكر لطرح قضية الصحافة الملتزمة وضرورتها في هذا الوقت تحديدا تحدث الإعلامي حسام الطير إلى برنامج «صباح الوسط» قائلًا إن «للإعلام أهمية عمومًا وفي ليبيا خاصة، وله دوره السلبي والإيجابي، وكيف أن الإعلام استخدم كسلاح في أيدي الأطراف المتناحرة، في وقت ما».

ونوّه إلى حاجة المجتمع الليبي في الوقت الراهن إلى الإعلام الملتزم في تناوله الدعوة إلى المصالحة الوطنية ودوره في الانتخابات ومساعدته في عملية الاستقرار.

وأشار إلى أنه على الصحفي الالتزام بالأخلاقيات المهنية التي من شأنها أن تضبط الوسيلة الإعلامية أثناء تغطية تغطية الأحداث.

القانون 76 الخاص بالمطبوعات
وتطرق إلى القانون 76 الخاص بالمطبوعات والذي يستمر التعامل به على الرغم من صدوره في العام 1972، وأشار إلى محدودية أفق القانون، وخصوصًا ونحن أمام وسائل إعلامية جديدة ومتطورة كالتليفزيون والإنترنت وإعلام التواصل الاجتماعي، فيما لا يساعها هذا القانون.

كما أشار إلى خطورة غياب نقابة للإعلاميين تعمل على ضبط النشاط الإعلامي، والحفاظ على حقوق الإعلاميين وحمايتهم إزاء ما يتعرضون له، خصوصا وهناك حوادث اختطاف وتحطيم معدات ومنع من العمل، بل ووصل الأمر إلى القتل منذ العام 2011.

لذا يبرز دور الأخلاقيات المهنية التي يجب على الصحفي الالتزام بها، وأكد على ضرورة إنشاء وثيقة سلوك مهني داخل الوسيلة الإعلامية.

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وأشار إلى ضرورة توفر الوعي عند الصحفيين والوسائل الإعلامية عند الجميع سواء كان الصحفي جديدًا أو قديمًا، فهي معايير يجب على الجميع الالتزام بها.

وأشاد بتغطية بعض الوسائط الإعلامية لأحداث «درنة» وقت الحدث، وغياب المتابعة الإعلامية لما بعد الحدث.

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» يذاع على قناة الوسط (wtv) من الأحد إلى الخميس، على تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

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