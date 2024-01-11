ينطلق في مايو المقبل: مؤتمر علمي دولي حول «جهود علماء ليبيا في خدمة علوم الشريعة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع مصراتة، عن إقامة «المؤتمر العلمي الدولي جهود علماء ليبيا في خدمة علوم الشريعة» خلال شهر مايو 2024، بمدينة مصراتة.

وأشارت الأكاديمية في إعلان نشرته على صفحة الأكاديمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المؤتمر يقام تحت شعار «حفظ موروثنا العلمي حفظ هويتنا».

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وأفادت الأكاديمية أن قسم الفلسفة والدراسات الإسلامية، بمدرسة العلوم الإنسانية، هو المنوط بتنظيم المؤتمر، وذلك بالتعاون مع معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع مصراتة، والمزمع إقامته خلال يومي 30/29 مايو 2024، في مدينة مصراتة.

وسائل الاتصال بلجنة المؤتمر

ودعت الأكاديمية من خلال الإعلان المستهدفين والمهتمين بالمشاركة إلى التواصل مع إدارة المؤتمر من خلال وسائل الاتصال التالية:

البريد الالكتروني: [email protected]

أرقام هواتف:

+21891.7480028

+21891.37870