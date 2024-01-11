  • Alwasat News
Atwasat

ينطلق في مايو المقبل: مؤتمر علمي دولي حول «جهود علماء ليبيا في خدمة علوم الشريعة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 06:33 مساء
ينطلق في مايو المقبل: مؤتمر علمي دولي حول «جهود علماء ليبيا في خدمة علوم الشريعة»
إعلان صفحة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع مصراتة على فيسبوك عن إقامة «المؤتمر العلمي الدولي جهود علماء ليبيا في خدمة علوم الشريعة»، في 2 يناير2024. (إعلان صفحة الأكاديمية على فيسبوك)
alwasat radio

 أعلنت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع مصراتة، عن إقامة «المؤتمر العلمي الدولي جهود علماء ليبيا في خدمة علوم الشريعة» خلال شهر مايو 2024، بمدينة مصراتة.

وأشارت الأكاديمية في إعلان نشرته على صفحة الأكاديمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المؤتمر يقام تحت شعار «حفظ موروثنا العلمي حفظ هويتنا». 

البروفيسور محمد خطاب شخصية المؤتمر الدولي الأول لعلوم القرآن الكريم
المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية جديدة
افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس

وأفادت الأكاديمية أن قسم الفلسفة والدراسات الإسلامية، بمدرسة العلوم الإنسانية، هو المنوط بتنظيم المؤتمر، وذلك بالتعاون مع معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع مصراتة، والمزمع إقامته خلال يومي 30/29 مايو 2024، في مدينة مصراتة.

وسائل الاتصال بلجنة المؤتمر
ودعت الأكاديمية من خلال الإعلان المستهدفين والمهتمين بالمشاركة إلى التواصل مع إدارة المؤتمر من خلال وسائل الاتصال التالية:

البريد الالكتروني: [email protected]

أرقام هواتف:
+21891.7480028
+21891.37870

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو

شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو
جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية بغزة

جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية ...
الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل

رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا

بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات
الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات

الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار

«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
أخطرها الثدي والقولون.. أكثر من 22 ألف إصابة بالسرطان في ليبيا

أخطرها الثدي والقولون.. أكثر من 22 ألف إصابة بالسرطان في ليبيا
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة
الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة

الاعتذارات تهدد المنتخب الكويتي قبل مواجهة «فرسان المتوسط» وديًّا بالقاهرة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
التحقيق مع وزير الدولة الإيطالي لشؤون الثقافة في قضية لوحة مسروقة
التحقيق مع وزير الدولة الإيطالي لشؤون الثقافة في قضية لوحة مسروقة
وسائل إعلام أميركية: فوز غلادستون بجائزة «غولدن غلوب» تاريخي
وسائل إعلام أميركية: فوز غلادستون بجائزة «غولدن غلوب» تاريخي
«أوبنهايمر» يتصدر ترشيحات جوائز نقابتي الممثلين والمخرجين
«أوبنهايمر» يتصدر ترشيحات جوائز نقابتي الممثلين والمخرجين
عبدالله الزروق في ضيافة «اللمة الطيبة» بدار الفنون
عبدالله الزروق في ضيافة «اللمة الطيبة» بدار الفنون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة الوسط)
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
ينطلق في مايو المقبل: مؤتمر علمي دولي حول «جهود علماء ليبيا في خدمة علوم الشريعة»
ينطلق في مايو المقبل: مؤتمر علمي دولي حول «جهود علماء ليبيا ......
«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة للرواية بمصر
«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز ......
مقلدو إلفيس بريسلي يشاركون بمهرجان مخصص له في أستراليا
مقلدو إلفيس بريسلي يشاركون بمهرجان مخصص له في أستراليا...
عبدالله الزروق في ضيافة «اللمة الطيبة» بدار الفنون
عبدالله الزروق في ضيافة «اللمة الطيبة» بدار الفنون...
«أوبنهايمر» يتصدر ترشيحات جوائز نقابتي الممثلين والمخرجين
«أوبنهايمر» يتصدر ترشيحات جوائز نقابتي الممثلين والمخرجين...
المزيد