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فيلم «وونكا» يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 11:44 صباحا
فيلم «وونكا» يحافظ على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع في أميركا الشمالية
الممثلان تيموتيه شالاميه (إلى اليسار) وهيو غرانت (إلى اليمين) في العرض الأول لفيلم «وونكا» في ويستوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 10 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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استمر فيلم «وونكا» محافظا على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية بتحقيق 14,4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة له ويؤدي البطولة في الفيلم الموسيقي الخيالي عن صانع الشوكولا الشهير الذي أعطى اسمه للفيلم النجم تيموتيه شالاميه إلى جانب روان أتكينسون وهيو غرانت.

وحقق الفيلم، وهو من إنتاج «وارنر براذرز»، إيرادات إجمالية بلغت 165 مليون دولار محليا وأكثر من 300 مليون دولار عالميا في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة له، حسب وكالة «فرانس برس».

فيلم «وونكا» عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

وحل في المركز الثاني فيلم الرعب الجديد «نايت سويم» من إنتاج «يونيفيرسل» و«بلام هاوس»، محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وفق شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وذهب المركز الثالث إلى فيلم «أكوامان أند ذي لوست كيندوم» من إنتاج شركة «وارنر براذرز»، وحقق 10.6 ملايين دولار. ويؤدي جيسن موموا مجددا دور البطل الخارق وهو يحارب تغير المناخ.

وتلاه في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «مايغريشن» الذي يتناول رحلة عائلة البط كولفرت أثناء انتقالها من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقق الفيلم 10.3 ملايين دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم «إنيوان بات يو» الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة «سوني» بإيرادات بلغت 9.5 ملايين دولار.

ترتيب الأفلام على شباك التذاكر
وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- «ذي بويز إن ذي بوت» (6 ملايين دولار).

7- «ذي كولور بوربل» (4.8 ملايين دولار).

8- «ذي أيرون كلو» (4.5 ملايين دولار).

9-«فيراري» (2.5 مليون دولار).

10- «بور ثينغز» (مليونا دولار).

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