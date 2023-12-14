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التنمية الثقافية و«كرييتف إيجيبت» يوقعان تعاونًا لتسويق منتجات الحرف التقليدية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 09:20 مساء
التنمية الثقافية و«كرييتف إيجيبت» يوقعان تعاونًا لتسويق منتجات الحرف التقليدية
صندوق التنمية الثقافية و«كرييتف إيجيبت» أثناء توقيع برتوكول تعاون تسويق منتجات الحرف التقليدية
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وقع اليوم الخميس رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش ومدير إدارة الصناعات الإبداعية والثقافية بمركز تحديث الصناعات بوزارة المالية «كرييتف إيجيبت» المهندسة إيمان سويفي بروتوكول تعاون بين قطاع الصندوق ومركز تحديث الصناعات بوزارة المالية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

التوسع في تسويق منتجات مركز الحرف التقليدية
حضر توقيع البروتوكول نائب رئيس مجلس الدولة المستشار كريم عمر، ومدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط المهندس مصطفى عوض.

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ويهدف البروتوكول إلى التوسع في تسويق منتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط وكذلك أعمال خريجي وطلبة المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» ضمن منصات «كرييتف إيجيبت» التي يشرف عليها مركز تحديث الصناعة وهي علامة تجارية مصرية خالصة تعنى بتسويق المنتجات والحرف اليدوية للمنافسة في الأسواق والمعارض المحلية والدولية.

الحفاظ على ملامح الهوية المصرية المتفردة
يأتي البروتوكول تتويجًا للجهود الرامية نحو صون الهوية المصرية والحفاظ على ملامحها المتفردة، وبهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى دائرة الضوء.

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