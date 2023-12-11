عضوان من فرقة «بي تي إس» الكورية يلتحقان بالخدمة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن «آر إم» و«في» (V) من أعضاء فرقة الكاي بوب الشهيرة «بي تي إس» يلتحقان اعتبارا من الإثنين بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.

وينتظر أن يلحق بهما خلال الأسبوع الجاري زميلان آخران ستمتد خدمتهما خمسة أسابيع في معسكر عسكري تدريب بمقاطعة تشونغتشيونغ الجنوبية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكتب قائد الفرقة السباعية آر إم (واسمه الكامل كيم نام جون) في منشور مساء الأحد على شبكة «ويفيرس» أنها «مرحلة تعلّم وإلهام جديد».

وتوجّه إلى المعجبين قائلا: «في الوقت الراهن، إلى اللقاء. فلنلتقِ مجددا في المستقبل».

أما «في» واسمه كيم تاي هيونغ، فنشر صورا لنفسه حليق الرأس، واضعا نظارة شمسية ووشاحا.

وكتب عبر حسابه على شبكة «إنستغرام» الأحد: «كنت أحلم بأن أضع نظارة شمسية برأس محلوق. أردت أن أجرّب ذلك ذات يوم. النتيجة جيدة».

ظاهرة ثقافية عالمية

ويُلزَم جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنيا تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرا على الأقل. وبعد نقاش دام سنوات حول ما إذا كان أعضاء «بي تي سي» يستحقون إعفاءهم من التجنيد، بدأ جين، أكبر هؤلاء سنا، خدمته في ديسمبر الماضي، وتبعه زميله جايهوب في أبريل، ثم سوغا في سبتمبر.

وأصبحت هذه الفرقة السباعية في عشر سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درّت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جدا من المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق عليهم تسمية «آرمي».

وأكدت شركة «بيغ هيت ميوزيك» التي تنتج أعمال «بي تي سي» في نوفمبر الماضي أن الأعضاء الأربعة الذين لم يؤدوا بعد التجنيد الإجباري، سيلتحقون بالخدمة قريبا.

ويتوقع أن يبدأ العضوان الآخران جيمين وجونغ كوك خدمتهما الثلاثاء، بحسب أنباء محلية.