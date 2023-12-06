  • Alwasat News
Atwasat

«داد هارموني» فرقة آباء سويدية تحقق نجاحا هائلا على الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 08:02 مساء
«داد هارموني» فرقة آباء سويدية تحقق نجاحا هائلا على الإنترنت
الأعضاء الخمسة في فرقة «داد هارموني» السويدية خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مدينة نورشوبينغ السويدية في 1 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

حصد خمسة رجال ثلاثينيين من بلدة شيليفته، في شمال السويد، شهرة واسعة على الإنترنت، بفضل إنشادهم من دون أية موسيقى مصاحِبة عدداً من أغنيات البوب البارزة، واتخذ هؤلاء لفرقتهم اسم «داد هارموني»، إذ يصوّرون أنفسهم في منازلهم في خضمّ قيامهم بدورهم كآباء يعتنون بأبنائهم.

وانهالت عشرات الملايين من المُشاهَدات عبر الشبكات الاجتماعية على أغنيات «داد هارموني» التي تُحيي راهناً مجموعة حفلات حضورية في جولة هي الأولى لها في مختلف المناطق السويدية، وقال التاجر بيتر فيدمارك البالغ 33 عاماً في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إن «كل شيء بدأ في صيف 2022، يوم حفلة توديع عزوبيته». وأضاف «كنا نغني، كما نفعل في كثير من الأحيان، ونشر أخي الفيديو على حسابه عبر تيك توك الذي يبلغ عدد متابعيه سبعة».

صدور ألبوم لعازف سويدي شهير بعد 14 عاما على وفاته
"أبا" السويدى يكشف سبب نجاحه وشهرته

وذُهِل المغنّون الخمسة عندما اكتشفوا لدى استيقاظهم صباح اليوم التالي بأن المنشور شوهد 40 ألف مرة! وما هي إلا أسابيع فليلة حتى قفز الرقم إلى 20 مليوناً من مختلف أنحاء العالم، وسرعان ما انخرط «الخماسي» في اللعبة وقرروا نشر مقاطع فيديو بانتظام من مطابخهم أو على كنبات منازلهم، وغالباً ما يضعون على ركبهم أطفالهم الصغار. وفي مقطع مصوّر يؤدون خلاله أغنية «هللويا» لليونارد كوهين، يحمل أحدهم بين ذراعيه طفله الرضيع البالغ بضعة أسابيع.

الغناء مهدئ للأطفال
ولاحظ بيتر أن «للغناء مفعولاً مهدئاً» للأطفال. أما شقيقه توماس، وهو عضو آخر في الفرقة، فقال «نحن مطابقون لنموذج الآباء السويديين. وبالتالي، ليس وجود الأطفال معنا أمراً غير مألوف بالنسبة إلينا. فهنا، يأخذ جميع الرجال تقريباً إجازة أبوّة، لذا نحنا معتادون على ذلك».

وتمتد مروحة الأغنيات التي تؤديها «داد هارموني» من أعمال مايكل جاكسون إلى تلك العائدة لفرقة البيتلز، مروراً بأناشيد عيد الميلاد. ومنذ نهاية نوفمبر، بدأت الفرقة تزور في نهاية كل أسبوع ولمدة شهر مناطق في مختلف أنحاء السويد، حيث تلتقي جمهورها وجها لوجها لا عبر الشاشات. أما في بحر الأسبوع، فيواصل الآباء الخمسة أعمالهم والاهتمام بعائلاتهم. ولكل منهم طفلان.

عفويتهم سبب محبة الناس
وقالت لويز إلغستروم (41 عاماً) التي جاءت لرؤية الفرقة خلال توقفها في مدينتها نورشوبينغ «لقد شاهدت أحد مقاطع الفيديو التي ينشرونها، فأسرني كلياً، ولا شك في أن السبب هو عفويتهم».
ورداً على سؤال عما إذا كان النجاح سيجعل أعضاء الفرقة يفقدون واقعيتهم، قال أحدهم وهو سيباستيان أشيسون «لن ترانا نرمي أجهزة التلفاز من نافذة الفندق»، لكنّ عدم انزلاق أعضاء «داد هارموني» إلى أوهام العظمة، لا يمنعهم من أن يطمحوا بالمزيد من النجاح.

ومن هذا المنطلق، يعتزمون إحياء حفلات في الولايات المتحدة وآسيا، ويحلمون بأن يقفوا على المسرح ذات يوم مع... إلتون جون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد

الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد
أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا

أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا
بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا
7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد

7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد
النشاز والقاموس المضلل

النشاز والقاموس المضلل
السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد

السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد
جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة

جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
ممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
البريطاني جيسي دارلينغ يفوز بجائزة تيرنر للفن المعاصر
البريطاني جيسي دارلينغ يفوز بجائزة تيرنر للفن المعاصر
«ماي ديسمبر» و«أميركان فيكشن» و«باست لايفز» تتصدر الترشيحات لجوائز «سبيريت»
«ماي ديسمبر» و«أميركان فيكشن» و«باست لايفز» تتصدر الترشيحات ...
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
مجلة «تايم» تختار تايلور سويفت شخصية العام 2023
مجلة «تايم» تختار تايلور سويفت شخصية العام 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
المزيد
«داد هارموني» فرقة آباء سويدية تحقق نجاحا هائلا على الإنترنت
«داد هارموني» فرقة آباء سويدية تحقق نجاحا هائلا على الإنترنت...
موسيقى «بوليرو» في كوبا والمكسيك على قائمة اليونسكو
موسيقى «بوليرو» في كوبا والمكسيك على قائمة اليونسكو...
وفد رابطة أدباء ليبيا يشارك في القمة الأدبية العربية الأفريقية بموريتانيا
وفد رابطة أدباء ليبيا يشارك في القمة الأدبية العربية ......
مجلة «تايم» تختار تايلور سويفت شخصية العام 2023
مجلة «تايم» تختار تايلور سويفت شخصية العام 2023...
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة...
المزيد