فيلم عن جولة بيونسيه «رينيسانس» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد فيلم يتناول جولة بيونسيه الغنائية «رينيسانس» أن الأفلام التي تُصور خلال جولة موسيقية وتُعرض في دور السينما تحقق نجاحا ساحقا بعد تصدره لشباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفق تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المحلل ديفيد أ. غروس قوله إن فيلم «رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه» الذي يتناول الجولة العالمية التي روجت خلالها «كوين بي» لأحدث ألبوماتها، حقق إيرادات بـ21 مليون دولار، في انطلاقة ممتازة على المستوى الوطني لفيلم يتناول جولة موسيقية.

ولا يزال الفيلم الذي تولت بيونسيه إخراجه وإنتاجه بنفسها بعيداً عما حققه «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الذي بلغت عائداته 92.8 مليون دولار خلال أول عطلة نهاية أسبوع له.

وحل ثانياً في الترتيب فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس» وهو الخامس من سلسلة أفلام «هانغر غايمز»، محققاً 14.5 مليون دولار، بعدما كان تصدر شباك التذاكر خلال عطلتي نهاية الأسبوع الماضيين.

واعتلى المرتبة الثالثة فيلم «غودزيلا ماينس وان» للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي ومن إنتاج استوديوهات توهو محققاً 11 مليون دولار، يليه في المرتبة الرابعة فيلم «ترولز 3» مع عائدات بـ7.6 مليون دولار، فيما حل خامساً فيلم «ويش» التحريكي الجديد من إنتاج «ديزني» محققاً 7.4 مليون دولار.

ترتيب الأفلام حسب شباك التذاكر

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

6- «نابوليون» مع 7.1 مليون دولار

7- «أنيمال» مع 6.1 مليون دولار

8- «سايلنت نايت» مع 3 ملايين دولار

9- «ثانكسغيفينغ» مع 2.6 مليون دولار

10- «ي مارفلز» مع 2.5 مليون دولار