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حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب عمر رمضان في مدينة سرت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 12:28 مساء
حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب عمر رمضان في مدينة سرت
جانب من حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب عمر رمضان
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سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شهدت مدينة سرت، مساء أمس، حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب والأديب والشاعر عمر رمضان اغنية بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضوي المجلس مخلوف حامد وصالح عيادة، ووكيل ديوان البلدية، وعدد من الأدباء والصحفيين والمثقفين، وأعضاء هئية التدريس في كلية الآداب، ومدير إدارة المكتبات بجامعة سرت.

وقال الإعلامي بشير المحتوت في قراءة للرواية، حسب موقع «الطيوب»، إن لها علاقة بالميثولوجيا الليبية، وجري صوغها بأسلوب قصصي على طريقة «ألف ليلة وليلة»، حيث تتنقل بين الأساطير والحكايات الليبية القديمة، وتتضح لمسة الكاتب في أسماء الشخصيات والأماكن، فتجدها ليبية خالصة، وبدلالات لها غرضها في السياق القصصي. كما يوجد الكثير من التشويق والغموض والتاريخ والحكمة بين ثنايا «أطلال».

صدرت رواية «أطلال» عن دار الجابر للنشر والتوزيع، وهي من دور النشر الليبية التي نشرت عديد الأعمال المميزة لعدة كُتاب وأدباء ليبيين. كما لها عديد المشاركات في المعارض المحلية والعربية والدولية.

وقد كرم عميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية سرت الكاتب والأديب الشاعر عمر رمضان بدرع الوفاء، تقديرا له على مجهوداته الثقافية والفنية، والموجودة لدى الإذاعات المسموعة من مخزون ثقافي وغيره.

عمر رمضان اغنية من سكان مدينة سرت، وولد في مدينة بني وليد سنة 1953، وبدأ بحفظ وتعلم القرآن الكريم في سن مبكرة من حياته في كتاتيب وزوايا بني وليد، والتحق بعدها بمعهد القراءات القرآنية في مدينة البيضاء، وتخرج فيه العام سنة 1976.

أهم الأعمال والمناصب
ونُشرت كتابات «رمضان» في عديد الصحف المحلية، وأثرى المكتبة الثقافية الليبية بشقيها المرئي والمسموع بباقات مميزة من الأعمال الفنية والبرامج الثقافية والتاريخية والدينية، أبرزها: على هامش التاريخ، وفي الصميم، والباهي باهي، والله يمسيكم بالخير، ومن أجل الإيمان. كما كتب نصوص المادة الكلامية للسلسلة التراثية الليبية الشهيرة «رفاقة عمر والنجع».

كما خاض تجربة واسعة مع الشعر الغنائي، حيث تغنى بنصوصه العديد من المطربين الليبيين والعرب، وتميزت كلماته بالسلاسة وقوة التعبير، ونال جوائز محلية ودولية، وكرّم في محافل عدة داخل ليبيا وخارجها.

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ومن أهم كتاباته الفنية «سيرة أولاد هلال.. ملحمة الحب والفروسية»، التي تحولت إلى ملحمة رائعة غناها الموسيقار الراحل «محمد حسن»، وعدد من الفنانين.

وتولى اغنية مناصب إعلامية عدة، حيث كان مسؤولا للإعلام والثقافة بسرت، ومديرا لإدارة البرامج في الإذاعة الليبية. كما عمل مديرا لإذاعة سرت المحلية، التي يعد أحد مؤسسيها.

جانب من حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب عمر رمضان
جانب من حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب عمر رمضان
جانب من حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب عمر رمضان
جانب من حفل توقيع رواية «أطلال» للكاتب عمر رمضان
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