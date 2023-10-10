الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهد الصالون الثقافي النسائي بمكتبة اليونسكو العريقة بمدينة سبها، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع كتاب «لمسات قلم» للكاتبة زينب قجدور بحضور لفيف من المهتمين بالشأن الثقافي في المدينة.

وقالت الكاتبة زينب قجدور في حديث إلى «بوابة الوسط» إن هذا الكتاب هو باكورة أعمالها الأدبية ويحمل في طياته خواطر وقصصًا أدبية وبعض مواقف الحياة التي مرت بها على المستوى الشخصي، مشيرة إلى أنه استغرق منها ثلاث سنوات لكتابته ويحتوي على 117 صفحة وأهدته إلى مكتبة درنة وإلى أهل درنة.

وأشاد القاص والكاتب علي الهاشمي بالكتاب ومؤلفته لـ«أن الأنثى تكتب للحياة لأن كتابتها نابعة من الخيال والشعور والأحاسيس وتراكماتها القديمة إلى جانب احتياجنا فى فزان إلى أقلام نسائية تعبر عن نفسها لكي نتعرف عليها لأن المرأة هي ذاكرة المجتمع».

وتزخر المنطقة الجنوبية بالعديد من الأقلام النسائية المبدعة التي أصدرت العشرات من الأعمال الأدبية والإبداعية بمختلف أنواعها من قصص وروايات وأشعار وغيرها مثل الكاتبة عائشه الأصفر وأخريات.

حفل توقيع كتاب «لمسات قلم» للكاتبة زينب قجدور بمكتبة اليونسكو في سبها، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حفل توقيع كتاب «لمسات قلم» للكاتبة زينب قجدور بمكتبة اليونسكو في سبها، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حفل توقيع كتاب «لمسات قلم» للكاتبة زينب قجدور بمكتبة اليونسكو في سبها، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حفل توقيع كتاب «لمسات قلم» للكاتبة زينب قجدور بمكتبة اليونسكو في سبها، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حفل توقيع كتاب «لمسات قلم» للكاتبة زينب قجدور بمكتبة اليونسكو في سبها، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)