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السبت.. انطلاق معرض بنغازي الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 03:43 مساء
السبت.. انطلاق معرض بنغازي الدولي للكتاب
شعار مهرجان بنغازي الدولي للكتاب للدورة الأولى 2023. (الإنترنت)
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تنطلق، السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر، فعاليات الدورة الثانية لمعرض بنغازي الدولي للكتاب بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر الليبية والعربية.

وتجرى حاليا الاستعدادات النهائية لبدء فعاليات المعرض الذي كان مقررا إقامته خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الماضي، إلا أن اللجنة العليا للمعرض أرجأت إقامته لحين إشعار آخر، تضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين والمصابين، نتيجة آثار الإعصار «دانيال» الذي أصاب المنطقة الشرقية، ومدينة درنة على وجه الخصوص، في شهر سبتمبر الماضي.

إرجاء معرض بنغازي الدولي للكتاب حتى إشعار آخر

يشار إلى أن المعرض يقام بشارع مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية، المتفرع من طريق النهر، بمدينة بنغازي، ويستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر.

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