إرجاء معرض بنغازي الدولي للكتاب حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأت اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب إقامة الدورة الثانية للمعرض للعام 2023.

أعلنت اللجنة العليا للمعرض، إرجائها إقامة المعرض لحين إشعار آخر، تضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين والمصابين، نتيجة آثار إعصار دانيال الذي أصاب المنطقة الشرقية، ومدينة درنة على وجه الخصوص.

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ونشرت اللجنة بيانا أعلنت فيه تأجيلها المعرض المزمع إقامته خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2023، بحضور دور نشر عربية وعالمية، تضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين والمصابين.

وقالت اللجنة في البيان «تعرب اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب عن بالغ حزنها وأسفها لأسر الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء تداعيات العاصفة المتوسطية التي ضربت مدن الساحل الشرقي لليبيا».

تعذر إقامة الدور الثانية للمعرض

وأضافت «تعلن اللجنة تضامنها التام مع أهالي وسكان المناطق والمدن التي تأثرت بالعاصفة وما نتج عنها».

وأكدت اللجنة أنها «تدارست تعذر إقامة الدورة الثانية لمعرض بنغازي الدولي للكتاب الذي كان من المزمع إقامتها خلال الفترة من 23 وإلى 31 أكتوبر 2023».

كما تضمن البيان اعتذار اللجنة لكافة الناشرين والضيوف الذين ارتبطت معهم اللجنة بمواعيد مسبقة للمشاركة والحضور.

بيان اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب. (الإنترنت)