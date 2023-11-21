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بيع ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس في مزاد بـ675 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 02:48 مساء
بيع ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس في مزاد بـ675 ألف دولار
المغني برينس خلال حفل في فرنسا، 30 يونيو 2011 (أ ف ب)
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بيعت في مزاد لقاء 675 ألف دولار ملابس مسرح وغيتار وقطع مجوهرات وأغراض تعود لنجم الموسيقى والموضة برينس، الذي توفي العام 2016، على ما أفادت دار «آر آر أوكشن» للمزادات الإثنين. ومن بين هذه القطع الـ164، التي كان يحوزها رجل أعمال فرنسي، قميص أبيض بيع بأكثر من 33 ألف دولار، وقلادة صليب كبيرة وغيتار جرى شراؤهما بعشرات الآلاف من الدولارات.

وأُقيم المزاد عبر الإنترنت بين 25 أكتوبر و16 نوفمبر. وأفادت «آر آر أوكشن»، التي سبق أن نظّمت مزاداً على مقتنيات برينس في العام 2018، وكالة «فرانس برس»، الإثنين، بأن المزاد حقق 675 ألف دولار.

وقال نائب رئيس الدار روبرت ليفينغستون، الأسبوع الماضي، إنّ الأسعار التقديرية لمقتنيات برينس التي ستُباع ضمن «فاشون أوف برينس أوكشن» تتراوح بين 300 و400 ألف دولار، مضيفا: «الأمر مذهل لنا، فهذه المجموعة حظيت باهتمام كبير، وهي تأتي في إطار تكريم برينس، أسطورة الموسيقى وأيقونة الموضة».

رجل أعمال فرنسي يشترى مقتنيات برينس
وحاز المجموعة بأكملها رجل أعمال فرنسي كان على مدى عشرين عاماً مقرّباً من برينس، بحسب «آر آر أوكشن». وقد أقنع هذا الرجل المتحدر من باريس، الذي ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أنّه يدعى برتران بريلوا، المقربين من الفنان الأميركي، الذي توفي عن 57 عاماً، بأنه كان عبقرياً موسيقياً وأيقونة في الموضة.

ومن بين هذه الأغراض: القميص الحريري الأبيض ذو الكشكشة الذي ارتداه برينس في 28 يناير 1985 خلال احتفال «أميركان ميوزك أوورد» في لوس أنجليس. وأدّى مغني الروك -آنذاك- أغنيته الشهيرة «بوربل رين» ضمن جولة موسيقية كبيرة، إذ ضمت 98 حفلة موسيقية في أميركا الشمالية قبل نحو 40 عاما.

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وقد بيع هذا القميص في المزاد لقاء 33219 دولاراً، بينما بيع غيتاره «بلو شكتر كلاود» بـ64514 دولاراً، وحذاؤه الأزرق ذو الكعب العالي مقابل 24079 دولاراً.

تُعدّ آلات النجوم ومقتنياتهم من الأغراض المرغوبة في المزادات، إذ باعت دار «جوليان»، الأسبوع الماضي في ناشفيل، غيتاراً لكورت كوبين بأكثر من 1.5 مليون دولار، وغيتاراً آخر لإيريك كلابتون بنحو 1.3 مليون دولار.

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