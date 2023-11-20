متحف «متروبوليتان» يعيد فتح جناحه المخصص لأبرز الفنانين الأوروبيين

القاهرة - بوابة الوسط

يعيد متحف «متروبوليتان» للفنون في نيويورك، اليوم الإثنين، فتح جناحه المخصص للفنانين من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر، بعد أعمال تجديد استمرت خمس سنوات شملت القاعات والإضاءة بتكلفة بلغت 150 مليون دولار.

ويعيد المتحف عرض أكثر من 700 عمل لفنانين من بينهم فيرمير ورامبرانت وغويا وإل غريكو، على جدران 45 صالة ضمن معرض «لوك إغين: يوروبيين بينتنغز 1300-1800» حسب وكالة «فرانس برس».

ويملك متحف «متروبوليتان» وهو أحد أغنى المتاحف في العالم بفضل أموال متبرعين أثرياء، واحدة من أكبر مجموعات اللوحات الأوروبية، وفقا لمديره مؤرخ الفن النمسوي ماكس هولين، لكن عملية التجديد كانت ضرورية خصوصا لأن متحف «متروبوليتان» يشهد تراجعا في عدد زواره منذ العام 2019.

وكجزء من هذه العملية، طُليت كل القاعات التي تعلوها مناور واستبدلت الإنارة فيها وأعيد تنظيمها وفق التسلسل الزمني، كذلك، استبدلت المناور القديمة وفق المتحف الذي أشار إلى أن ذلك أدى إلى «تحسين نوعية النور» و«تعزيز تجربة النظر إلى اللوحات».