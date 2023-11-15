مات لوبلان وكورتني كوكس يوجهان تحية لماثيو بيري

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك صديقا الممثل الشهير ماثيو بيري الذي توفي في نهاية أكتوبر بكاليفورنيا مات لوبلان وكورتني كوكس توجيه التحية لزميلهما في مسلسل «فريندز» الثلاثاء عبر صفحاتهما على إنستغرام.

ونقلت وكالة «فرانس برس» ما كتبه لوبلان الذي أدى في المسلسل دور «جوي»، الصديق المقرب من «تشاندلر» وهي الشخصية التي أداها بيري، في صفحته عبر إنستغرام «إن ما عشناه كان بصراحة من أفضل اللحظات في حياتي»، مضيفا «لقد كان شرفا لي أن أتشارك معك العمل وأن أدعوك صديقي»، مضيفا «افرد جناحيك وحلق بعيدا يا أخي، لقد أصبحت أخيرا حرا». مرفقا كلمته بمجموعة من الصور مأخوذة من مشاهد في المسلسل ويظهر فيها الممثلان، بينها لقطة لهما وهما يتعانقان.

أما الممثلة كورتني كوكس التي أدت شخصية «مونيكا»، صديقة «تشاندلر» ثم زوجته في المسلسل، فنشرت في حسابها عبر انستغرام المشهد الشهير الذي يُعلَن خلاله للمشاهدين أن قصة رومانسية تجمع «مونيكا» و«تشاندلر» فكتبت «أنا ممتنة جدا لكل لحظة أمضيتها معك يا ماتي. أفتقدك كل يوم»، مضيفه إلى المنشور مقطع فيديو صُور بعد نهاية المشهد، تطلق فيه كوكس وهي في السرير مع بيري، نكتة تستهدف الجمهور في الاستوديو.

وقالت «في هذا المشهد، وقبل أن نبدأ التصوير همس لي بعبارة مضحكة لأقولها»، متابعة «هكذا كان يُقارب الأمور. كان مضحكا ولطيفا».

وعثر مساعد ماثيو بيري (54 سنة) عليه ميتا داخل حوض الجاكوزي في منزله بتاريخ 28 أكتوبر، ولا تزال أسباب وفاة بيري غير معروفة، مع العلم أن الممثل كان يكافح لسنوات إدمان المخدرات والكحول، وبحسب موقع «تي إم زي» المتخصص، لم يُعثَر على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل ولا أي دليل يؤشر إلى احتمال وقوع جريمة.

وأثارت وفاة بيري المفاجئة سيلا من رسائل التعزية، وجهتها أسماء بارزة في هوليوود وصولا إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقد شكل مسلسل «فريندز» ظاهرة ثقافية حقيقية، وترك بصمته على جيل كامل من المشاهدين.

ويروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء - رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، روس وتشاندلر - في نيويورك، تتخللها علاقات رومانسية بينهم، لا سيما بين مونيكا وتشاندلر، والتطورات التي لا تنتهي بين رايتشل وروس.