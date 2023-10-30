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سيل من رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري عبر مواقع التواصل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 01:15 صباحا
سيل من رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري عبر مواقع التواصل
الممثل ماثيو بيري (أرشيفية: الإنترنت)
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أحدثت وفاة ماثيو بيري الذي أدى دور تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز» الشهير، صدمة في الوسط الفني ولدى محبي الممثل، من هوليوود وصولاً إلى كندا التي يتحدر منها النجم الذي كان يعاني مشاكل مرتبطة بالإدمان.

وكان مساعد لبيري، البالغ 54 سنة، عثر عليه ميتًا السبت، داخل منزله في لوس أنجلس، في حين أكدت نبأ وفاته لاحقًا قناة «إن بي سي» الأميركية التي عرضت مسلسل «فريندز»، بحسب وكالة «فرانس برس».

لا احتمال لوقوع جريمة في وفاة ماثيو بيري
ولم تجد الشرطة أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، كما لم يُعثر على أي مخدرات، بحسب موقع «تي إم زي».

وعلّق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على وفاة بيري بمنشور عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا)، قال فيه «إن رحيل ماثيو بيري محزن ومفجع. لن أنسى مطلقاً ألعابنا في ملعب المدرسة، وأنا أدرك أن الناس في مختلف أنحاء العالم لن ينسوا البهجة التي وفّرتها لهم».

ماثيو بيري مولود في ولاية ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة عام 1969، لوالدين من كندا والولايات المتحدة. وقد نشأ بين مونتريال ولوس أنجليس. والدته صحافية كندية عملت لدى رئيس الوزراء الأسبق بيار ترودو، بينما والده ممثل.

وفي حين لم يعلق الممثلون الرئيسيون في «فريندز»، وهم جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر، على وفاة بيري عبر صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي الأحد، أشاد عدد كبير من النجوم بماثيو.

رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري
ووصفت الممثلة ميرا سورفينو التي أدت دور البطولة مع بيري في الفيلم التلفزيوني «بارالل لايفز» (Parallel Lives) عام 1994، الممثل الراحل بأنه «صاحب روح رقيقة ومضطربة». أما المغنية البريطانية أديل فأهدته أغنية خلال حفلة موسيقية لها في لاس فيغاس مساء السبت. وقالت «سأتذكر هذه الشخصية لبقية حياتي».

واشتهر ماثيو بيري بشخصية تشاندلر بينغ التي أبهرت المتابعين بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة وافتقارها إلى الثقة بالنفس.

وقالت الممثلة سلمى بلير في صفحتها عبر انستغرام «أنا محطمة وحزينة. أحلام سعيدة ماتي»، مشيرةً إلى أنه كان «أقدم صديق» لها. وذكرت شبكة «إن بي سي» أن بيري «أسعد مئات ملايين الأشخاص حول العالم بعمله الكوميدي المذهل وبروح الدعابة اللاذعة لديه»، مضيفةً «سيستمر إرثه لأجيال عدة».

وكان الممثل يكافح منذ سنوات إدمانه على مسكنات الألم والكحول. وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقر بيري بأنه أودع مراكز لإعادة التأهيل 15 مرة أقلّه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقًا كبيرًا كل ليلة خلال فترة تصوير مسلسل «فريندز». وبالإضافة إلى «فريندز»، أدى بيري دور البطولة في أفلام مثل «فولز راش إن» و«ذي هول ناين ياردز».

وبيري غير متزوج وهو لم يفز بأي من جوائز إيمي، جوائز التلفزيون الأميركية المرموقة، على الرغم من ترشيحه لها خمس مرات.

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