فرسان الشعر المحكي في القبة الفلكية

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت قاعة المحاضرات بالقبة الفلكية بمدينة طرابلس، أمس الجمعة، فرسان الشعر المحكي في أمسية شعرية نظمتها إذاعة طرابلس المحلية.

شارك في الأمسية نخبة من شعراء هذا الفن الإبداعي في ليبيا، وافتُتحت الأمسية بالشاع محمد الدنقلي الذي ألقى باقة من قصائده، امتازت بتنوعها، وفقا لموقع «طيوب».

كما شارك الفنان والملحن تامر العلواني بالأمسية مضفيا بإلقائه الإيقاعي النابض بهجة تارة، ولوعة تارة، وسط تأثر الحضور.

كما شهدت الأمسية مشاركة الشاعر الكبير الصيد الرقيعي بعد غياب امتد حوالي 15 عاما بباقة شعرية عن الحب والحياة، بحضوره الواثق منأثر كلمته في قلوب المستمعين.

غزة حاضرة دوما

تلى الشاعر الرقيعي، مشاركة للشاعر عبدالمنعم الفليليح، والشاعر سالم العالم اللذين جادت قريحتهما بقصائد عن الحلم البعيد، وعن معاناة أهل غزة، و«عن صفير الريح في عتمة الليل لتجري نصوصهما بجموح عاشق وانتصار طفل بأحلامه الكبيرة».

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وتضمنت الأمسية فقرة غنائية للملحن تامر العلواني تغنى فيها بكلمات الشعراء المشاركين.

ويذكر أن إدارة وتقديم الأمسية جاءت للشاعر والكاتب صالح قادربوه بحضور لافت للنخب الأدبية والثقافية.