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الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 01:24 مساء
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
غلاف المجموعة الشعرية الجديدة «في انتظار القافلة» تصميم الفنان التشكيلي عمر بركة. (الإنترنت)
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أعلنت دار السراج للنشر والتوزيع بطرابلس عن صدور المجموعة الشعرية «في انتظار القافلة» للشاعر الليبي إبراهيم مسعود المسماري، خلال الأيام القادمة.

وشارك الإعلان الشاعر المسماري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء غلاف المجموعة الشعرية الجديدة بريشة الفنان التشكيلي عمر بركة.

والمسماري من مواليد مدينة المرج عام 1965، يمارس العمل الصحفي، وحصلَ على ليسانس في اللغةِ العربية.

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وهو الآن طالبٌ في الدراساتِ العليا بجامعة عمر المختار، عضو رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، ونقابة الصحفيين والإعلاميين الليبيين، واتحاد الصحفيين العرب.

أناشيد العشق والصحافة
عمل المسماري رئيسًا لتحريرِ صحيفةِ أخبار المرج، ورئيسًا لتحرير صحيفة صوتِ المرج، كما عملَ مشرفًا للملفِ الثقافي بصحيفةِ المختارِ الليبية.

نُشرت أعمالهُ الشعرية في العديدِ من الصحفِ والمجلات، والمواقع الإلكترونية، وله ديوانٌ مطبوعٌ بعنوان:(أناشيد العشق)، كما ترجمَ لهُ د. عبد الله مليطان في معجم الشعراء الليبيين.

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