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ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 04:26 مساء
ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا
غلاف ديوان «أخاف على درنة» للشاعر مصطفى الطرابلسي صادر عن دار الجابر. (فيسبوك)
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يصدر قريبا عن دار الجابر للطباعة والنشر ببنغازي ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل ابن درنة «مصطفى الطرابلسي». 

أعلن عن الديوان الإعلامي طه اجويدة بوبيضة عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، قائلا « قريبًا سيصدر عن دار جابر للطباعة والإعلان ببنغازي ديوان الشاعر مصطفى الطرابلسي بعد فشل محاولاتنا في طباعته لدى وزارة الثقافة، كل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد يوسف عقيلة»

«الشوارع الرطبة» و«الدولة الفاشلة» آخر كلمات الطرابلسي
مثقفون ونشطاء يتضامنون مع مصطفى الطرابلسي
-المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»

ومصطفى الطرابلسي هو نجل رئيس محكمة استئناف الجبل الأخضر السابق عبدالعزيز الطرابلسي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال العام 2014، وحفيد الشيخ مصطفى الطرابلسي الذي سُمي على اسمه.

وصفه المثقفون والناشطون بـ«شاعر درنة»، بعد أن حذر من العاصفة التى ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي، وكان أحد أبرز ضحاياها، وكتب كثيرا عن عشقه لدرنة، وكانت آخر كلماته «المطر  يفضح الشوارع الرطبة، والمقاول الغشاش، والدولة الفاشلة»، و«المطرُ شارةُ خير بشارةُ رفد وناقوسُ خطر».

من أجواء الديوان:
«ياما شايفة وياما تريد تشوف
وفي كل مرة صابرة عالظلم
عنيد قلبها ما يمتثل للخوف
وديما غناويها أفراح وحلم
في كل شدة عاصفة واظروف»

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