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«ظل الشمس» مجموعة قصصية جديدة لسالم العبار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 02:30 مساء
«ظل الشمس» مجموعة قصصية جديدة لسالم العبار
غلاف المجموعة القصصية «ظل الشمس» الصادرة مؤخرا للأديب سالم العبار. (الإنترنت)
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أعلنت دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ببنغازي، عن صدور المجموعة القصصية «ظل الشمس» للأديب والقاص الليبي سالم العبار، لتكون المجموعة القصصية هي الخامسة له بعد «تجليات مهرة عربية»، و«منشورات ضد الدولة»، و«خديجار»، و«اللعبة».

كما أعلنت الدار عن صدور عديد الإصدارات خلال هذا الشهر، وتوفرت حاليا في القاهرة، وستكون متوفرة في ليبيا بداخل جناح دار الجابر في معرض طبرق الدولي للكتاب في دورته الثانية خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل، بحسب منشور على صفحة الدار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن الإصدارات التي أعلنت عنها الدار «سنين الوعد» للقاصة فوزية بن علي، وديوان «حناطة» للشاعر أحمد محمد جلنقة، و«شموع الأمل» للكاتبة حنين رمضان، وكتاب «دراسات تطبيقية في الجغرافيا الطبيعية» للدكتور منصف محمد المسماري، وكتاب «خفايا الحس الشعري في قصيدة النثر – نقد وتحليل» للشاعرة عائشة أحمد بازامة، وكتاب «مقدمة لدراسة المثالية الألمانية» للدكتور يوسف حامد الشين، وكتاب «مطلوق سراحك يا طوير» للكاتب الناجي الحربي، وكتاب «ديوان الشاعر الليبي سليمان تربح» للكاتب محمد بوجازية، و«القضايا البيئية والوسائل المقترحة للحماية» لكل من: د.عبدالسلام عمران العمروني، وأ.يوسف عطية ساسي، وكتاب «المعرفة الضمنية» للدكتور خالد عطية الصغير.

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تضمنت مجموعة «ظل الشمس» أكثر من عشرين قصة قصيرة تراوحت بين القصة القصيرة جدا والقصة القصيرة، وحملت اسم برنامج كان يعده العبار لإذاعة صوت الوطن العربي الكبير خلال فترة الثمانينات، والذي كان يعنى بالغوص في خبايا النفس البشرية وتوقها للحرية.

عنوان المجموعة خيط رابط بين جميع القصص
 قال العبار في حديث سابق عن القصص «لن يجد القارئ من بين نصوص هذه المجموعة نصا يحمل اسم (ظل الشمس) ليكون عنوان المجموعة، كما درج كتاب القصة القصيرة على ذلك حين يجعلون أقرب النصوص إليهم عنوانًا للمجموعات القصصية التي يصدرونها، أردت الخروج عن هذا الإطار بأن أجعل الخيط الرابط بين جميع قصص هذه المجموعة عنوانًا لها وقد تغذى معمارها الفني على لغة شعرية لشخوص تتحرك في مكان طارد وتتحكم خلفياتها الاجتماعية والتاريخية في توجيه سلوكها».

يذكر أن الأديب العبار مواليد بنغازى العام 1958، درس الحقوق بجامعة بنغازى، يكتب القصة القصيرة والدراسات النقدية، ومن إنتاجه في النقد والدراسات نذكر «ملامح البطل فى القصة الليبية القصيرة» (دراسة)، و«مقالات فى التراث» (دراسة)، «لغة الجسد» (دراسات في النقد بالمشاركة مع كتاب عرب)، و«دراسات فى الأدب» (دراسات نقدية مع كتاب اخرين)، و«على هامش المتن» (رؤى فلسفية ).

كما أنه أحد مؤسسي اتحاد كتاب ليبيا فرع بنغازى العام 1979، وترأّس رابطة الكتاب الليبيين، ترأّس تحرير مجلة «الثقافة العربية »و«مجلة الفصول الأربعة،» وأصدر جريدة «أخبار بنغازى» العام 1996 والتي ما زالت تصدر حتى الآن.

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