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الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 02:48 مساء
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
اللوحة الفائزة بمسابقة «ماستر» الأفريقية. (فيسبوك)
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حاز الرسام الليبي  فيتوري روبيك على جائزة «ماستر الأفريقية» للرسم بقلم الحبر الجاف، وصنُف حسب مجلة «جوبال ارت» بالترتيب (11) وهو تصنيف عالمي خاص برسامي الحبر الجاف.

وأوضح روبيك في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال» أن المسابقة الدولية نظمت برعاية شركه «بيك» لأقلام الحبر الجاف،

وهي مسابقة سنوية تقام على مستوى قارة أفريقيا، مشيرا إلى أنه قد شارك بها لعدة مرات وأعرب عن سعادته بفوزه بالجائزة في هذه المرة.

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ولفت «روبيك» إلى أن الرسم بقلم الحبر الجاف يحتاج لتركيز كبير لأن الخطأ فيه لا يمكن تصحيحه، مبينا أن فن الرسم في ليبيا لا يحظى باهتمام كبير وطالب بتشجيع الموهوبين الليبيين الراغبين في الانخراط في فن الرسم.

من أشد المعجبين بـ«بيكاسو»
يشار أن الرسام الليبي فيتوري روبيك  له أكثر من (70) لوحة، تناولت موضوعات متنوعة وشخصيات عديدة وهو من أشد المعجبين بالفنان الإسباني العالمي  بابلو بيكاسو، كما أن لديه موهبة لافتة في مجال التصوير.

الرسام الليبي فيتوري روبيك. (فيسبوك)
الرسام الليبي فيتوري روبيك. (فيسبوك)
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