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تعيين «المحلفين» في قضية المغني الأميركي يانغ ثاغ قبل إسقاط التهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 01:44 مساء
تعيين «المحلفين» في قضية المغني الأميركي يانغ ثاغ قبل إسقاط التهم
مغني الراب الأميركي يانغ ثانغ في الدورة الحادية والستين من حفلة توزيع جوائز غرامي في لوس أنجليس 10 فبراير 2019 (أ ف ب)
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أنهى القاضي المسؤول عن قضية مغني الراب الأميركي يانغ ثاغ (32 عاما) الذي يواجه تهمة الانتماء إلى إحدى العصابات، الأربعاء تعيين هيئة المحلفين بعدما كانت عملية اختيار أعضائها انطلقت قبل عشرة أشهر، وذكرت «أتلانتا جورنال كونستيتيوشن» أن القاضي اختار خمسة رجال و13 امرأة، ولو لم يجر التعيين من قبل الهيئة قبل 6 نوفمبر، لربما أُسقطت التهم.

وأفادت وكالة «فرانس برس» تعيين أورال غلانفيل 12 عضوا وستة أعضاء إضافيين في هذه المحاكمة التي ستُقام في أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي ستنطلق جلساتها في 27 نوفمبر.

وسيتعين على المحكمة حل بعض المسائل الخلافية بينها قبل بدء الجلسات، وسيتضح إن كانت ستأخذ في الاعتبار كلمات أغانٍ خاصة بيانغ ثاغ اعتبرها المدعون بمثابة دليل على تورط المغني في القضية.

وأكدت المدعية العامة فاني ويليس «إذا قررتم أن تستندوا إلى كلمات الأغاني لتوجيه تهمه، فسأعتمد على ذلك».

انتقاد مدافعين عن الحريات
ويعارض مدافعون عن الحريات وشخصيات في المجال الموسيقى منذ سنوات ممارسات مماثلة، معتبرين أنها تقوض حرية التعبير وتجرم الفنانين وتحديدا أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات.

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ومغني الراب الأميركي «يانغ ثاغ»، واسمه الحقيقي جيفري وليامس ويتحدر من أتلانتا، هو واحد من 28 شخصا وجهت إليهم هيئة محلفين كبرى في جورجيا في الربيع اتهامات بالانتماء إلى أحد فروع عصابة «بلادز» المعروفة بتسمية «يانغ سلايم لايف» أو «واي إس إل»، وهي الأحرف الأولى من اسم شركة إنتاج المغني التي أسست العام 2016 «يانغ ستونر لايف ريكوردز».

وأقر معظم المتهمين مذاك بذنبهم أو زادت التهم الموجهة إليهم. ويُحاكَم «يانغ ثاغ» بتهمة التآمر الجنائي والمشاركة في نشاطات إجرامية نفذتها العصابة.

ويتوقع أن تكون المحاكمة واسعة مع احتمال مشاركة مئات الشهود فيها، فيما قد تستمر عاما.

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