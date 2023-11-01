«تغريبة بني هلال - فوضى النص أم نص الفوضى» جديد الأديب الصديق بودوارة

القاهرة - بوابة الوسط

صدر عن دار «الجابر للنشر والتوزيع» كتاب جديد للروائي والأديب الصديق بودوارة المغربي، تحت عنوان «تغريبة بني هلال - فوضى النص أم نص الفوضى».

يتضمن الكتاب عدة عناوين، أولها التقديم الذي بدأه الكاتب بطرح التغريبة كحدث ملحمي، والمقارنة بينه وبين ملاحم أوربية وعربية أخرى، مع الإشارة الي الجهود السابقة العربية والليبية والإشادة بأصحابها، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وصرح الأديب بودوارة لـ«وال» إن «التغريبة» علامة استفهام حول جزئية الفوضى في نص التغريبة، وهي المتمثلة في الاختلاف الظاهر في الكثير من التفاصيل والأحداث أيضا.

وأضاف بودوارة أن العنوان الثاني الذي طرحه الكتاب هو مسألة الأسس والركائز التي استندت عليها التغريبة، كنص مجهول المؤلف متعدد الروايات، وقد كان حافزه للشروع في مشروع هذه السلسة عن التغريبة كما جاء في الكتاب «ولعل هاجس الانتماء إلى وطن، وسر التعلق بتراب، ونكهة التغني براية ونشيد وعاطفة، لعل هذه الطواطم الخالدة هي ما دفعني إلى الالتحاق بركب طويل من كتاب التغريبة الهلالية، لعلي أتشرف بكتابة ولو سطر واحد في سفر عظيم يؤرخ لملحمةٍ هي الأكثر ثراءً من غيرها على مر العصور».

- صدور كتاب جديد للقاص الليبي «الصديق بودوارة»

- إصدار جديد للأثري خالد الهدار عن توكرة

- «ذاكرة الميدان».. كتاب جديد للكاتب شكري السنكي

وأضاف «سوف أبدأ على بركة الله، ولكن، دون أن أهمل التحليل على حساب السرد، ودون أن أغفل مقارنة الحدث في التغريبة حسب روايتها شعراً باللهجة الليبية، بمثيله في التغريبة وفق روايته شعرا بغيره من اللهجات، هذا إذا كان ثمة اختلاف في بنية هذا الحدث، كما وقع بالفعل في رواية المصير النهائي لأبطال التغريبة الثلاثة الأشقاء، يونس ومرعي ويحيى، بالإضافة إلى غير ذلك من أحداث.

بالإضافة إلى عدة عناوين أخرى، كان منها أن التغريبة ليست هي السيرة، فالسيرة هي كل واسع بينما التغريبة جزء من الكل، حيث يقول بودوارة عن هذا في كتابه «في هذا الكتاب سنضع حدا فاصلا بين حدثين، كلا منهما يختبئا في جوف الآخر، الأمر الذي سبب لبسا كثيرا عند البعض، إذ أن تغريبة بني هلال ليست هي سيرة بني هلال، فالأولى هي الجزء، بينما الثانية هي الكل الذي منه تفرع الجزء».

يذكر أن هذا الكتاب هو الجزء الأول، والذي ينتهي بانطلاق أبطاله في رحلة الريادة، ويليه جزء ثانٍ سوف يناقش فيه الكاتب محاور أخرى تتعلق بمفهوم صنع الحدث والتفنن في صياغة النص البطولي الذي يجنح نحو الأسطورة ويبتعد في الخيال.

يشار إلى أن الكتاب هو الدراسة الثانية للكاتب، بعد دراسته الأولى التي كانت بعنوان «دكتاتورية الوجع قراءات في الشعر الشعبي الليبي»، بتقدمة للشاعر جمعة الفاخري.