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«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 01:56 مساء
«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا
شعار الموقع الجديد «فنون من أجل السلام». (الإنترنت)
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أطلق المركز الوطني للفنون الشعبية في سبها منصة إلكترونية جديدة تحت عنوان «فنون من أجل السلام»، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بتمويل إيطالي.

تعنى المنصة بعرض الأعمال الفنية والأنشطة الثقافية، وتستضيف العروض التي تشرف عليها منظمات المجتمع المدني في الجنوب، لتصلها بباقي أرجاء العالم، ولربط الليبيين بفنانين من بلدان أخرى.

تشجيع المجتمع المدني للفنون والثقافة الليبيين
 تعرفت اثنتا عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني على كيفية الجمع بين برامج بناء السلام وبرامج الفنون، من خلال الدعم التقني والمالي الذي تقدمه هذه المبادرة، واستضافت أكثر من 44 حدثاً في جنوب ليبيا.

 كما تهدف إلى بناء السلام والصمود في جنوب ليبيا من خلال استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات ودعم المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية.

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وقالت المنصة في الكلمة التي تصدرت الموقع الإلكتروني، إن المنصة «تشكل جزءًا من مشروع تعزيز السلام من خلال الفن الذي يهدف إلى التماسك الاجتماعي في ليبيا من خلال قوة الفن». 

وأضافت «نحن نؤمن بأن الفن يمكن أن يكون أداة للحوار والشفاء والتمكين، فضلاً عن كونه وسيلة للتعبير عن تنوع وثراء الثقافة الليبية».

ومن ضمن الأهداف التي تسعى إليها المنصة، توفير الدورات التدريبية والمنح الفرعية لإجراء أنشطة تركز على الفنون، وإحياء الموسيقى التقليدية والشعر والحرف اليدوية، بالإضافة إلى المشاركة في ورش عمل بناء القدرات الموضوعية في طرابلس وسبها، والتي أجراها خبراء فنون مشهورون، ومنهم رحاب شنيب وأسماء باشاشا ومحمد الصادق.

جانب من أحد الفعاليات التي ينظمها موقع «فنون من أجل السلام». (الإنترنت)
جانب من أحد الفعاليات التي ينظمها موقع «فنون من أجل السلام». (الإنترنت)
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