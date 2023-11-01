سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة وارسو الثلاثاء أن عشرات الكتب الروسية النادرة تعود للقرن التاسع عشر سُرقت من مكتبة الجامعة، مشيرة إلى إقالة مديرتها آنا وولودكو إثر اكتشاف الوقائع.

وأشارت الجامعة في بيان إلى أن «هذه القرارات المتعلقة بالموظفين مرتبطة بسرقة عشرات المقتنيات من المكتبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت مديرة المكتبة المقالة «آنا فولودكو»، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «أحد القراء ترك الأغلفة فارغة بدلا من المنشورات الأصلية»، مضيفة أنه «جرت سرقة حوالي 80 كتابا».

ولفتت فولودكو «نشتبه في أن السرقات جرت بناء على طلب جهة ما. وجميع المنشورات المسروقة طبعات باللغة الروسية، من القرن التاسع عشر»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من الأعمال يظهر في عروض دور المزادات ومتاجر التحف العاملة في السوق الروسية، موضحة أن «قيمة القطع المسروقة من الصعب للغاية تقديرها».

وأكدت فولودكو أن «المكتبة أبلغت الشرطة عن السرقة واتخذت جميع الإجراءات اللازمة حتى يتمكن التحقيق من كشف ملابسات السرقات».