  • Alwasat News
Atwasat

سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 11:54 صباحا
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية
وسط العاصمة البولندية وارسو، 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت جامعة وارسو الثلاثاء أن عشرات الكتب الروسية النادرة تعود للقرن التاسع عشر سُرقت من مكتبة الجامعة، مشيرة إلى إقالة مديرتها آنا وولودكو إثر اكتشاف الوقائع.

وأشارت الجامعة في بيان إلى أن «هذه القرارات المتعلقة بالموظفين مرتبطة بسرقة عشرات المقتنيات من المكتبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت مديرة المكتبة المقالة «آنا فولودكو»، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «أحد القراء ترك الأغلفة فارغة بدلا من المنشورات الأصلية»، مضيفة أنه «جرت سرقة حوالي 80 كتابا».

-إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار
-أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

ولفتت فولودكو «نشتبه في أن السرقات جرت بناء على طلب جهة ما. وجميع المنشورات المسروقة طبعات باللغة الروسية، من القرن التاسع عشر»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من الأعمال يظهر في عروض دور المزادات ومتاجر التحف العاملة في السوق الروسية، موضحة أن «قيمة القطع المسروقة من الصعب للغاية تقديرها».

وأكدت فولودكو أن «المكتبة أبلغت الشرطة عن السرقة واتخذت جميع الإجراءات اللازمة حتى يتمكن التحقيق من كشف ملابسات السرقات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا ...
الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى الإندونيسي

الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى ...
الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه

الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه
صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة

صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة
«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط

«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط
«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟

«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟
«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار على اتحاد الكرة

«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار ...
كاريكاتير حليم - أطفال غزة

كاريكاتير حليم - أطفال غزة
إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023

إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023
المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي

المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي
بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023

بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية

بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية
«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل

«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل
شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ...
«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها

«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
نجمتا البوب الأيسلندية بيورك والإسبانية روزاليا تتعاونان من أجل البيئة
نجمتا البوب الأيسلندية بيورك والإسبانية روزاليا تتعاونان من أجل ...
إعلان الفائزين بـ«جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 18»
إعلان الفائزين بـ«جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 18»
ندوة حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة
ندوة حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة ...
سجال بين روسو وسكورسيزي والسبب «أوسكار» و«بوكس أوفيس»
سجال بين روسو وسكورسيزي والسبب «أوسكار» و«بوكس أوفيس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة...
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح...
«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون
«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون...
المزيد
بالصور.. دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية
بالصور.. دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية...
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية...
وعكة صحية تتسبب في إرجاء حفل «أدامو» في عيده الثمانين
وعكة صحية تتسبب في إرجاء حفل «أدامو» في عيده الثمانين...
سجال بين روسو وسكورسيزي والسبب «أوسكار» و«بوكس أوفيس»
سجال بين روسو وسكورسيزي والسبب «أوسكار» و«بوكس أوفيس»...
ندوة حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة
ندوة حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة ......
المزيد