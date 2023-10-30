«فايف نايتس آت فريديز» يزيح «تايلور سويفت» عن صدارة شباك التذاكر بأميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أزاح فيلم الرعب «فايف نايتس آت فريديز» فيلم نجمة البوب تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في نتيجة أتت مُفاجئة، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتظهر في الفيلم المستوحى من لعبة فيديو، تمائم متحرّكة مسكونة تسعى إلى قتل حارس أمن ليلي يؤدي دوره جوش هاتشرسون وأخته الصغيرة، داخل مطعم بيتزا قديم مهجور يحوي ألعاب آركيد، وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الفيلم الذي طُرح في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق عيد «هالوين»، حقق عائدات بـ78 مليون دولار، في انطلاقة مذهلة، بحسب المحلل ديفيد غروس من شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش».

ومع هذه النتيجة، دخل «فايف نايتس آت فريديز» ترتيب أول خمسة أفلام رعب تحقق أفضل انطلاقات في الولايات المتحدة، وجاء بعد فيلم «إت» بجزءيه اللذين يستندان إلى رواية لستيفن كينغ، مع العلم أنّ الانتقادات التي تلقّاها العمل أتت «سيئة»، وفق غروس.

تراجع فيلم نجمة البوب تايلور سويفت

وتراجع فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» الذي صُوِّر خلال جولة موسيقية للنجمة تحمل العنوان نفسه إلى المرتبة الثانية مع إيرادات بلغت 14.7 مليون دولار.

وحقق الفيلم منذ بدء عرضه عائدات بـ149.3 مليون دولار في أميركا الشمالية، فيما سُجّل في دور السينما حضور عدد من محبي المغنية وهم يرتدون أحذية رعاة البقر.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، أحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي، مع تحقيقه تسعة ملايين دولار في ثاني أسبوع له.

ويتناول الفيلم الذي يمتد على ثلاث ساعات و26 دقيقة ويجمع للمرة الأولى الممثلين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، جرائم القتل التي كانت تطال إحدى مجموعات سكان أميركا الأصليين، وهي قبيلة أوسايج من هنود القارة الأميركية، لاحتكار ثروتها النفطية، خلال مطلع القرن العشرين في أوكلاهوما.

وحلّ رابعاً في الترتيب الفيلم الوثائقي «أفتر ديث» الذي يتناول تجارب الموت الوشيك، مع عائدات بلغت 5.1 مليون دولار في أول أسبوع له.

وحصد فيلم «ذي إكزورسيست: بيليفر» المرتبة الخامسة والذي حقق 3.1 مليون دولار.

وعلى غرار الفيلم الأصلي، تدور أحداث القصة حول شخصيات تسيطر عليها قوى خارقة للطبيعة، على خلفية موسيقى تصويرية تثير القلق، مع ظهور إلين بورستين من العمل الأصلي الذي يعود إلى العام 1973.

ترتيب باقي الأعمال

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6. «باو باترول: ذي مايتي موفي» (2.2 مليون دولار).

7. «فريلانس» (2.1 مليون دولار).

8.«ذي نايت مير بيفور كريسمس» (2 مليون دولار).

9. «سوو اكس» (1.7 مليون دولار).

10. «ذي كرييتور» (مليون دولار).