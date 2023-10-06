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أيلتون كريناك أول كاتب من السكان الأصليين في الأكاديمية البرازيلية للآداب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 11:24 صباحا
أيلتون كريناك أول كاتب من السكان الأصليين في الأكاديمية البرازيلية للآداب
الكاتب أيلتون كريناك (إلى اليمين) مصافحاً دانييل ميتران، زوجة الرئيس الفرنسي الراحبل فرنسوا ميتران، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه في الحديقة النباتية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 22 مارس 2007. (أ ف ب)
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أصبح الكاتب وعالم البيئة أيلتون كريناك أول كاتب من السكان الأصليين ينضم إلى الأكاديمية البرازيلية للآداب، على ما أعلنت المؤسسة، أمس الخميس.

وأوضحت المؤسسة اللغوية والأدبية الأهم في البرازيل في منشور على «إنستغرام» أن «آيلتون كريناك كاتب مشهور وشخصية محورية في الحركة الأدبية للسكان الأصليين في البرازيل، وصوته أساسي اليوم، لكونه حلقة وصل بين التراث الثقافي والتاريخي الغني للشعوب الأصلية والأدب الوطني». بحسب وكالة «فرانس برس».

وشددت الأكاديمية أنها بانتخاب الشاعر والفيلسوف المنتمي إلى مجتمع كريناك العرقي، «تؤكد مجدداً التزامها تعزيز التنوع والشمول».

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انتُخِب كريناك البالغ 70 عاماً بغالبية 23 صوتاً من أصل 39، وسيشغل المقعد الذي شغر بوفاة المؤرخ جوزيه موريلو دي كارفالو، وكان الكاتب دانيال موندوروكو مرشحاً، وهو من السكان الأصليين أيضاً.

نضال من أجل حقوق السكان الأصليين
واشتُهر آيلتون كريناك خصوصاً بنضاله من أجل حقوق السكان الأصليين، وفي عام 1987، أطلّ من منبر الجمعية التأسيسية مطالباً بإقرار قوانين تهدف إلى حماية مجموعات السكان الأصليين في البرازيل، وكان مرتديا ملابس بيضاء وعلى وجهه طلاء جينيبابو التقليدي «الفاكهة الملطّخة» الذي يرمز إلى الحداد في مجموعته العرقية. 

وكان دستور عام 1988 الذي وُضِعَ بعد نحو عقدين من الدكتاتورية العسكرية (1964-1985) أجاز للسكان الأصليين الاستقرار في أراضيهم التاريخية التي حددتها الدولة.

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