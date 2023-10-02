مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك ليبيا في مهرجان البردة الأول للمديح النبوي الذي سيقام في إسطنبول خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وأعلنت إدارة المهرجان أن الشاعر الليبي محمد المزوغي سيشارك في المهرجان ضمن خمس شعراء من خمس دول عربية، هم الشاعرة روضة الحاج من السودان، والشاعرة سمية اليعقوبي من تونس، والشاعر وليد الصراف من العراق، والشاعر فالح بن طفلة من الكويت.

- «درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

- احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان

ويشار إلى أن المهرجان، الذي يصنف فعالية شعرية دورية في المديح النبوي، اختار الشاعر السوري أنس الدغيم، مديراً للمهرجان، والشاعر السوري حسين الجنيد مديراً تنفيذياً.