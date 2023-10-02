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مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 04:01 مساء
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
ملصق مهرجان البردة للمديح النبوي، والشاعر الليبي محمد المزوغي. (موقع مهرجان البردة للمديح النبوي)
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تشارك ليبيا في مهرجان البردة الأول للمديح النبوي الذي سيقام في إسطنبول خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وأعلنت إدارة المهرجان أن الشاعر الليبي محمد المزوغي سيشارك في المهرجان ضمن خمس شعراء من خمس دول عربية، هم الشاعرة روضة الحاج من السودان، والشاعرة سمية اليعقوبي من تونس، والشاعر وليد الصراف من العراق، والشاعر فالح بن طفلة من الكويت.

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ويشار إلى أن المهرجان، الذي يصنف فعالية شعرية دورية في المديح النبوي، اختار الشاعر السوري أنس الدغيم، مديراً للمهرجان، والشاعر السوري حسين الجنيد مديراً تنفيذياً.

المزوغي وسيرة باتساع المدى
والشاعر محمد سالم المزوغي مواليد مدينة بنغازي العام 1961، صدرت له عديد الدواوين الشعرية، منها «ما تبقى من سيرة الوجد» و«اتّساع المدى» و«لقطات» وبعض ما خبّأ الياسمين»
حاز جائزة «انتبيرجيس» للإبداع الليبي في مجال الشعر، و«صوت الخير» من المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية. 

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